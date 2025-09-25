Съвет: След 1 януари обменете левовете в евро и пазарувайте с новите пари

Тук сме, за да отговорим на всички въпроси за единната европейска валута, обясни председателят на Икономическия и социален съвет на Република България Зорница Русинова в Казанлък

Полезни съвети как по-възрастните хора да не се объркват при работата с левове и евро след 1 януари бяха дадени на дискусия за въвеждането на еврото в Казанлък.

За да няма объркване от 1 януари догодина, когато за един месец ще можем да плащаме и в левове, и в евро, плащайте или само с евро, или с банкови карти, посъветва председателката на Икономическия и социален съвет на Република България Зорница Русинова. Но това не означава, че те от сега трябва да се юрнат и да правят опашки в банките, за да обменят левовете си, добави тя.

От Нова година обмяната на левовете в евро може да става във всички банки или в пощенските клонове на селищата, където няма банка, напълно безплатно. В област Стара Загора например ще обменят до 1000 лева на ден на човек 96 пощенски станции, като в 39 от тях левовете за обмяна на ден могат да стигнат и до 10 000, но след предварителна заявка. Поръчката се изпълнява в рамките на 3-5 работни дни.

"Вече подготвяме нашите служители за тази услуга. Провеждаме срещи с хората в малките населени места, за да им разясняваме как ще става обмяната. Най-често ни питат дали ще трябва да доказват произхода на парите си и дали ще трябва пълномощни на близки за хора, които по някаква причина не могат да отидат до пощенските служители. Да, ще трябват такива пълномощни, те са по образец на "Български пощи" и ще трябва да бъдат заверени от нотариус", каза Даниела Георгиева, ръководител на Областната пощенска станция в Стара Загора.

Разговорът в Казанлък отговори на различни практически въпроси като този как хората да се ориентират при монетите дали притежават евро или левове. Русинова смята, че българинът отдавна е свикнал да работи с еврото и не би имал проблеми с него. Тя сподели и очакването си, че цените на дребно у нас няма да се увеличат заради еврото и посочи като знак за това, че в момента някои квартални магазини продават по-евтино от големите търговски вериги, което обикновено е обратно.

Съветникът в БНБ Маринела Петрова увери присъстващитге, че занапред евросистемата ще гарантира влоговете в размер до 100 хиляди евро на гражданите при проблем с банката им и така случаят КТБ няма да се повтори. Този факт бе посрещнат с недоверие от част от присъстващите.

"Дойдохме в Казанлък, за да отговорим на всички въпроси на гражданите за въвеждането на еврото у нас", обясни Русинова. "Разбираме страховете на хората, особено на по-възрастните, но искаме да ги успокоим, че няма от какво да се страхуват. Практиката показва, че постепенно благосъстоянието на жителите на държавите от еврозоната се повишава, като, разбира се, това зависи и от развитието на икономикака. Още повече, че инфлацията в страните, приели еврото, е по-ниска от инфлацията в държавите извън еврозоната", каза още тя. Което пък е предпоставка за привличане на повече и по-големи чужди инвестиции.

Местната власт и полицията гарантират охраната на парите в пощенските станции, допълни Зорница Русинова.