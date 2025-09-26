Хибридният пикап BYD Shark 6 пристига в Европа

Хибридният пикап BYD Shark 6 скоро ще пристигне на европейска земя с намерението да се превърне в сериозен конкурент на Ford Ranger и Toyota Hilux. Китайците направиха премиера на най-масовия си plug-in хибриден модел във версия пикап миналата година в Мексико. Shark 6 не се продава на вътрешния китайски пазар, но е достъпен в Австралия, Бразилия и Южна Африка. Очаква се BYD Shark 6 да бъде по-евтин от ключовия си конкурент, наскоро пуснатия на пазара Ford Ranger PHEV.

BYD Shark 6 се предлага само като пикап с двойна кабина и plug-in хибридно задвижване, което марката нарича DMO (Dual Mode Off-Road). С дължина от 5457 мм и широчина от 1971 мм, той е малко по-голям от най-новия Ford Ranger. Ranger PHEV обаче предлага по-голям полезен товар и капацитет за теглене. Ford може да тегли до 3500 кг, докато Shark е ограничен до 2500 кг. Също така, товарното отделение на Ford може да побере до 1000 кг товар, в сравнение със 790 кг на BYD.

От друга страна, plug-in хибридната система в BYD Shark 6 предлага впечатляващ пробег само на електричество до 100 км, благодарение на голямата батерия от 29,58 кВтч и обща мощност от 435 к.с. За сравнение, Ranger PHEV осигурява 275 к.с. и има електрически пробег от само 43 км.