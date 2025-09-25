ЗОРА посреща новата генерация устройства на Apple – елегантни, мощни и създадени да променят начина, по който живеем и общуваме. В магазините вече са налични най-очакваните модели – iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max и ултратънкия iPhone Air.

iPhone 17 впечатлява от пръв поглед със своя изчистен дизайн и контурирани ръбове, а здравината му е подсилена от най-новото поколение Ceramic Shield 2. 6.3-инчовият Super Retina XDR дисплей превръща всяко изображение в истинско визуално удоволствие, а технологията ProMotion с адаптивна честота до 120Hz осигурява плавно движение и потапящо гейминг изживяване.

Истинската изненада идва с iPhone Air – ултра лек, тънък и същевременно изненадващо здрав. Със своята 48MP Fusion основна камера и интелигентната система Center Stage той превръща груповите селфита и видеосрещите в ново преживяване. Разполага с мощния A19 Pro чип, който гарантира бързина и ефективност, а батерията издържа цял ден. Всичко това идва в комбинация с най-новата версия на iOS 26 – по-интуитивна и магична от всякога.

За онези, които искат максимума, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max са върхът на възможностите. Техният heat-forged алуминиев унибоди дизайн внушава стабилност и стил, докато A19 Pro чипът осигурява скорост и ефективност дори при най-взискателните задачи. Камерната система е истинско бижу – всички задни камери са 48MP Fusion, а при Pro Max моделa Apple представя и най-дългото приближаване, правено някога на iPhone. С новото поколение Apple Intelligence смартфонът се превръща в личен асистент – от създаване на изображения и превод в реално време до персонализирана помощ, винаги, когато ви е необходима.

Но Apple не спира дотук. С новата вълна устройства компанията отново показва как технологиите могат да бъдат едновременно практични и вдъхновяващи. Наред с iPhone семейството, в ЗОРА вече ви очакват и най-новите Apple Watch и AirPods.

Apple Watch Series 11 издига концепцията за смарт часовник на следващо ниво – с по-бърз процесор, нови функции за здраве и спорт, както и още по-ярък Always-On Retina дисплей. За тези, които търсят стил и достъпност, Apple Watch SE 3 съчетава основните функции за активност и свързаност в компактен и изчистен дизайн. А за истинските приключенци и любители на екстремните спортове новият Apple Watch Ultra 3 е най-здравият и надежден партньор – с подсилен корпус, удължен живот на батерията и усъвършенствана навигация.

За да допълни цялата екосистема, Apple представя и AirPods Pro 3 – слушалки, които носят изключителна яснота и дълбочина на звука, както при музика, така и при разговори. С усъвършенствано активно шумопотискане, адаптивен звук и безупречна интеграция с всички устройства на Apple, те правят прехода от iPhone към Apple Watch или Mac мигновен и естествен.

С новото поколение iPhone, Apple Watch и AirPods, животът става по-интелигентен, по-свързан и по-вълнуващ. И най-хубавото е, че вече можете да откриете всичко това в магазините на ЗОРА.