Росен Карадимов: Няма поскъпване при основните храни във веригите, но надценката е между 50 и 100%

На междинен етап установихме, че за основни хранителни продукти за месеците юни, юли и август, които се следят конкретно в големите търговски вериги, цените им не са поскъпнали. Големият проблем е че в тези цени, които не са поскъпнали, има между 50 и 100 надценка от борсовата цена, коментира шефът на Комисията за защита на конкуренцията Росен Карадимов в предаването "Лице в лице" по Би Ти Ви.

По думите му има тежка структурна деформация на цял един пазар, унищожаване на производството, липсата на кооперативи и това не е проблем на еврото, това е проблем от 40 години. "В Германия Сдружението на производителите поставя условията на вериги, иначе този продукт няма да отиде в съответния магазин, при нас е обратното. Веригата ви допуска, ако се съгласите на цента, която ви предлага. КЗК е единственият регулатор, който може да провери цялата верига до производителя и да види къде са слабостите и да направи препоръки", каза още Карадимов.

Той даде да се разбере и, че комисията няма пряка ангажимент към нивото на цените, но следи за господстващи отношения.

"Започнахме три сектори анализа. Анализът на храните е ключов. Проверихме над 500 обекта, 46 вериги, в които осъществяваме контрол, задаваме въпроси и получаваме обширни отговори. На междинен етап установихме, че за основни хранителни продукти за месеците юни, юли и август, които се следят конкретно в големите търговски вериги, цените не са поскъпнали", каза той.

"Има сфери, в които поскъпването е безобразно, но държавата има малко механизми за регулации. Това например е сферата на услугите и еврото се ползва като полза за вдигането на цените. Например един фризьорски салон решава и вдига цената с 20 лв. Изкривените пазарни отношения влияят върху цената и това е дългосрочната задача на комисията. Търсим изкривяванията в конкретни сектори и тогава може да дадем повече информация", поясни шефът на КЗК.