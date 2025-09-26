Варна изпраща добър сезон, браншът се опитва да задържи туристите до края на октомври

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Германците се върнаха – има 35-40% ръст на нощувките им, много наши студенти вече не бягат на бригади в САЩ, а остават по морето

Ново 20 в градския туризъм - "блежър". Това е комбинация между business (бизнес) и pleasure (удоволствие).

Пристига цялото семейство на морето и докато единият родител си върши работата, за която е командирован, другите се забавляват. След това остават всички и например прибавят почивните дни.

Към края на септември хотелиерите по Северното Черноморие потриват доволно ръце

- изпращат едно добро лято с лек ръст спрямо миналогодишното предимно на немския пазар и това благодарение на новооткрита чартърна линия с много повече полети от Варна и Бургас.

От бранша отчитат 35-40% повече нощувки на немски туристи.

"Немският пазар е един от основните в Европа и е показателно за една дестинация колко е конкурентоспособна", разказва Стоян Маринов от Варненската туристическа камара.

Интересът към северното ни крайбрежие от румънска страна се запазва, но сме посрещнали повече поляци.

Има раздвижване на туристи от Словакия, Чехия, Молдова. Те отсядат в големите ни курорти, едва 20% от гостите в Златни пясъци са българи. Комплексът предлага различни възможности за всеки джоб, но явно остава скъп за нашенци.

"Не мога да кажа, че е скъпо, защото има и много оферти с много високи цени, но има и с много изгодни. В края на септември имаше олинклузив обекти, които предлагат двойна стая за 100-120 лв. с по-скромно изхранване. Луксозният олинклузив в най-качествените хотели на Златни пясъци по това време струва 600 лв.

Но и те си имат своята клиентела, включително и българска, което означава, че има изключително голямо разнообразие от много ниски до много високи цени", казва Стоян Маринов. Според него всеки избира каквото може да си позволи.

Общо взето, не сме по-скъпи нито от Турция, нито от Гърция

"Нашите хотелиери се сравняват, естествено, с тези конкурентни дестинации и се придържат към добро съотношение качество - цена.

Някои бутикови хотели, които залагат повече на здравния и спа туризъм отказаха услугата олинклузив, но те не са много. Предлагат полупансион на гостите, които търсят здравословен начин на живот.

По нашето Черноморие отдавна се опитват поне още малко да разтегнат лятото, но не става лесно, защото конкуренцията е много силна. Тя е свързана предимно с климатичните условия. През октомври и ноември западноевропейците отиват в Гърция, Египет, Тунис.

Опитваме се да залагаме на други видове туризъм

- балнеологичен, свързан с култура, събития, фестивали, конференции, конгреси, спортни събития и др. Това се случва най-много до края на октомври", обяснява Стоян Маринов.

И нещо положително - проблемите с липсата на персонал бавно се изглаждат и чуждата работна ръка вече е около 30%. Предизвикателствата са и за конкурентните за нас държави.

Обслужват хора на различни възрасти от Украйна, Киргизстан, много съвестни са филипинците, както и от други екзотични страни като остров Бали например. В града се предлагат всякакви развлечения.

"Това лято се наблюдава тенденция - ученици от професионалните гимназии и студенти, 30% от които заминаваха на летни бригади в САЩ, сега тръгват само двама-трима.

Вероятно това е свързано и с ограниченията, които им се наложиха. От бранша се надяват следващото лято да е още по-силно, полетите от Германия до Варна да се увеличат, с тях и туристите.

Едва ли ще се върнат добрите стари времена отпреди 30-ина години, когато туристите в курортите край Варна бяха богати, бакшишите - щедри, при сегашния масов ваканционен туризъм класата е средна.

И още нещо положително - морската вода по варненските плажове е с отлично качество за къпане, показаха множество проверки от РЗИ. Това видяха и градските туристи -

тези, които избраха да отседнат в града и да се отдадат на градски забави

"В градските хотели не смятат, че сезонът е "уау", но не е и лош", разказва Павлин Косев, председател на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация.

След отпадането на традиционни пазари като руския и украинския профилът на туристите става все по-разнообразен. Уикенд туристите, посетителите на фестивали и концерти, както и любителите на събитийния туризъм са все по-осезаема част от общата картина.

"Появи се нова тенденция "блежър" туристи. От ваканционни и от бизнес туристи се създават хибридни, които идват по бизнес, но след като свършат работата си, остават за няколко дни.

И така комбинират работата с плажа и удоволствието от лятото.

За съжаление обаче, туроператорите, които водят турските групи, споделят, че продължава да е много тегаво с визовия режим и с консулствата ни в Турция.

Там има доста какво да се работи откъм облекчаване и смятам, че има и огромен потенциал турският пазар да дойде при нас", категоричен е Косев.

На гостите от южната ни съседка им харесва много тук - нашите плажове и природа, някои от тях идват заради хазарта и по-лесния достъп до алкохол, без да прекаляват, разбира се.

Много българи са ходили в Турция и знаят какви каменисти плажове имат.

През лятото имаше и екзотични туристи, макар и на малки групи - японци, китайци, възстановиха се част от полетите от Израел. Въпреки ограниченията дойдоха и руснаци. Кацат в Истанбул, оттам вземат трансфери или минават през Букурещ. Който е решил, намира пътя.

Утре пък откриваме туристическа конференция - най-голямата в национален аспект. Казва се "Дестинация Варна" и ще говорим много на тема летния туризъм, на тема ДДС и иновациите в туризма. Както и по актуални теми, свързани с хотелиерството, ресторантьорвото. Организирана е от община Варна и Министерството на туризма", завърши Косев.