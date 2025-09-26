Рай сме за стари мощни коли – таксите за порше кайен 10 пъти по-евтини от Гърция (Графика)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В България 8000 са колите от престижната марка, едва 1000 са по-млади от 5 години

Регистрацията, данъкът и застраховката на автомобил с много конски сили за 1 г. са 6500 евро при комшиите. У нас - 500 евро

България е рай за мощните автомобили, такива като злополучния Ford Mustang Shelby, с който преди дни загуби живота си мъж в разцвета на силите си, карал на изхода на София с над 200 км/ч вместо с разрешените 70.

Със символичните си данъци и такси държавата насърчава мало и голямо да купува “избушени” возила с много коне под капака, като повечето от тях са на над 15 години. Проблемът е, че тези автомобили се карат на прага на възможностите им и след като са брутално амортизирани, идват у нас, където буквално за няколко хиляди лева българинът става собственик на премиум модел от премиум марка.

Покупката на мощни лимузини и кросоувъри в Западна Европа, а и в съседна Гърция е гарнирана с

големи данъци и такси, които охлаждат страстите на любителите на уличните гонки в зародиш

Това се прави и от екологична гледна точка, като по този начин се стимулира и купуването на нов премиум автомобил с допълнителен електрически мотор в задвижването.

Освен на фолксвагените, мерцедесите, беемветата и аудитата България е и страната на старите поршета. Колите на престижната германска марка у нас наближават 8000, като новичките до 5 години са повече от хиляда. Най-карани обаче са старите дизелови кайени.

20-годишни “добре запазени” джипове Cayenne могат да се намерят на пазара втора ръка у нас дори и за под 10 000 лева.

В страните от ЕС който кара по-скъпа и мощна кола, плаща много повече данъци, екотакси и т.н.

У нас дали ще караш дачия, или мерцедес, е все едно

В съседна Гърция също е като в Западна Европа. За това и рядко може да видите мощен автомобил, особено ако е употребяван и не е хибрид.

В Гърция за разлика от България има такса върху регистрацията на всеки автомобил - колкото с по-голям двигател и с повече коне под капака е, толкова еднократната сума е по-голяма. Отчита се също така възрастта, вредните емисии и други фактори.

Например за автомобил с 3,6-литров бензинов двигател тази такса е около 3500 евро.

Годишният данък за автомобилите се изчислява на база на мощността на двигателя и CO2 емисиите. За кола с 300 к.с. годишният данък е около 1025 евро. Освен това ДДС-то при комшиите е 24%.

В България няма специален данък върху регистрацията на автомобили, свързан с мощността или цената. Годишният данък се изчислява на база на мощността на двигателя. За автомобил с 300 к.с.

годишният данък у нас е около 270 лв. (135 евро). ДДС ставката пък е 20%.

Разходите за регистрация на нов бензинов Porsche Cayenne с около 300 к.с. в България за номера и талон са не повече от стотина евро, а годишният пътен данък е около 270 лв. (135 евро). Задължителната застраховка “Гражданска отговорност” е около 500–700 лв. (250–350 евро).

Или общо разходите за 1 година в България възлизат на около 500 евро.

В Гърция за същия автомобил още при първа регистрация ще трябват между 3000 и 5000 евро. Годишният пътен данък за 300 коня и СО2 над 250 г/км е 1025 евро. Задължителната застраховка в Гърция за такъв клас автомобил е в порядъка на 500–700 евро.

Така разходите за нов бензинов кайен в Гърция само през първата година ползване набъбват на около 6000-6500 евро, или 13 пъти повече от България!

При употребяван 10-годишен дизелов Porsche Cayenne картината е подобна и затова в Гърция такива машини липсват.

Данъкът за регистрация при комшиите е убийствен

особено при дизелите и може да стигне 30-40 процента от стойността на колата като нова с 3,0 TDI двигател с повече от 210 г/км СО2. При 10-годишен автомобил базата се намалява, но пак остава сериозна. Реално за дизелов Porsche Cayenne на 10 г. около 3000–4000 евро е таксата при регистрация.

За автомобили, регистрирани преди 2021 г., пътният данък в Гърция е на база на кубатурата на двигателя. За 3000 куб. см е около 1000 евро годишно. Застраховката е около 700 евро. Това прави общо между 5000 и 6000 евро. В България ще платите десет пъти по-малко.

Разходите за 5 години ползване на 10-годишен Porsche Cayenne Diesel (3,0 TDI, 245 к.с.) в България без ремонти и гориво са около 2500 евро, докато в Гърция за същата кола за 5-годишен период трябва да си приготвите около 12 000 евро.