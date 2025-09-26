ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Bosch съкращава 13 000 работни места в Германия

Георги Луканов

Софтуерът на Bosch за сервизи може да разчита и колите на Tesla. Снимки: Bosch

Германската индустриална група Bosch ще съкрати приблизително 13 000 работни места в подразделението си за автомобилни компоненти в Германия до 2030 г. Германската автомобилна индустрия се бори с нарастващата конкуренция, особено от Китай, слабото търсене в Европа и вносните мита на САЩ.

Съкращаваните работни места представляват приблизително 10% от работната сила в Германия. В края на миналата година Bosch е наемала 417 900 души по целия свят. Следователно мярката би засегнала над 3% от служителите в компанията.

Bosch вече съкрати хиляди работни места през последните години. Сега компанията твърди, че допълнителното орязване е необходимо, за да спести 2,5 милиарда евро годишно в подразделението си за автомобилни части.

"Търсенето на нашите продукти се измества значително към региони извън Европа. Трябва да се съсредоточим върху това къде са нашите пазари и клиенти", казва Щефан Грош, ръководител на отдела за трудови отношения в Bosch.

