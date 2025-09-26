КМГ: Китай ще изпълни обещанието си за глобално управление на климата

На 24 септември председателят на КНР Си Дзинпин направи видео реч на срещата на върха на ООН по изменението на климата, като предложи инициативи от три точки за подобряване на глобалното управление на климата и обяви нов кръг от прилагането на националния пакет за независими вноски на Китай, който беше похвален от международната общност. Британската медия BBC смята, че целта на Китай за намаляване на емисиите е „епохален ангажимент". Има и анализатори, които смятат, че този ангажимент на Китай отразява неговия ангажимент за многостранност и подкрепата му за ООН.

Откакто Китай обяви целите си за постигане на максимални въглеродни емисии и въглеродна неутралност преди пет години, той създаде най-голямата и най-бързо развиваща се система за възобновяема енергия в света и най-голямата и най-пълна нова енергийна верига в света. В същото време Китай активно подкрепя международната общност за постигане на зелена трансформация. Според статистиката от 2016 г. Китай е предоставил и мобилизирал над 177 милиарда юана проектни средства, за да предостави силна подкрепа на други развиващи се страни в борбата с изменението на климата. В момента Китай изпълнява проекти за сътрудничество в областта на зелената енергия с повече от 100 държави и региони. Китай непрекъснато предоставя на света „зелени производствени мощности", от подпомагане на африканските страни да изграждат вятърни и фотоволтаични инсталации до предоставяне на висококачествени и достъпни нови енергийни превозни средства на света.

Като страна в света с най-силната воля, най-решителните действия и най-ефективното изпълнение на ангажиментите си за намаляване на емисиите, Китай ще направи всичко възможно, за да изпълни новия кръг от национални цели за независим принос.