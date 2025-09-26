Йордан Михайлов: Учим се от „Лидл България“ на грижа за клиента

От печените семки до 200 вида ядки, чипс и пуканки - разказва управляващият директор на "Оргеник фууд"

През ноември 2025 г. се навършват 15 години от стъпването на Lidl на българския пазар. Това са 15 години на труд, развитие, израстване и нови идеи, в които българският вкус е неизменна част от историята на компанията. През тези години търговската верига създаде здрави бизнес партньорства с над 300 български предприятия, едно от които е „Оргеник фууд“. Компанията започва с един единствен продукт – печени слънчогледови семки. Следват 34 години на възход и настъпателни инвестиции в модерни производствени мощности, нови продукти, технологии, стандарти, като достигат среден годишен ръст от 8%. Днес компанията е пример за български производител, конкуриращ се успешно на европейския пазар със своите висококачествени продукти – сурови и преработени ядки, чипсове, снаксове, пуканки. Партньорството с „Лидл България“ стартира през 2020 г., което им помага да излязат на нови пазари. За това градивно сътрудничество, за опознаването, синхронизирането и развитието на базата на споделени ценности разговаряме с Йордан Михайлов, управляващ директор.

- Г-н Михайлов, започвате в зората на демокрацията с печени слънчогледови семки, а днес предлагате толкова много различни продукти. Как постигнахте тези забележителни успехи?

- Зад тези успехи стои голям екип с дългогодишен опит. Държим на приемствеността. И до днес в този екип има служители, които са били във фирмата през 2012 г. Има и много млади колеги. Обединени сме от една обща цел – да успеем въпреки трудностите и тази положителна енергия дава резултат. Новите идеи се обсъждат чрез брейнсторминг. Имаме отдел за разработка на нови продукти, който има ключова роля. Той следи всички нови тенденции, вкусовите предпочитания на потребителите, трендовете на международните пазари, за да бъдем в крак с всичко ново.

След 2012 г. пазарът се промени изключително. Предлагането и разнообразието от продукти се увеличи. С навлизането на търговските вериги и мултинационалните компании се промениха начините на търговия, а заедно с това нарасна и конкуренцията. Изобилието на пазара пък води до по-краткия живот на някои продукти. С други думи картината е много пъстра и динамична. Това е процес, който се случва в цяла Европа.

Единственият път за развитие на компанията на фона на тези процеси беше да направим някои промени. На първо място да увеличим асортимента. Както и вие посочихте, започнали сме с печени слънчогледови семки, а днес предлагаме над 200 вида ядки – сурови, печени, с различни вкусове, също различни чипсове и пуканки. Инвестирахме в подобряване на качеството чрез внедряване на нови технологии, производствени линии и стандарти. Важни са подобренията в енергийната ефективност. През август 2024 г. бе пусната в експлоатация фотоволтаична покривна електроцентрала. В допълнение има инсталирани термо-помпени инсталации, осигуряващи охлаждане и отопление на производствената база. Произведената възобновяема енергия покрива 100% от консумация на електрическа енергия на годишна база.

Но в основата на всичко, двигателят, е желанието ни за развитие и растеж.

- Защо избрахте да инвестирате в Северозападна България? В тази част на страната големите инвестиции се броят на пръсти поради липсата на добра логистика и квалифицирана работна ръка.

- Всеки регион на България има своите плюсове и минуси. Нашата фабрика е в село Иново, близо до Видин. Повечето хора едва ли знаят къде се намира, но имахме чипс „Родна стряха“, върху опаковката на който беше посочена точката на производство. Това беше една добра идея на „Лидл България“, защото така хората можеха да научат откъде идва храната, която е на трапезата им.

Нашата локация край Видин е ключова по отношение възможностите за износ за всички страни от Европейския съюз, тъй като логистичните разходи са основно перо в ценообразуването. И в момента добрите възможности пред нас нарастват, тъй като след влизането на България в Шенген задръстванията по „Дунав мост 2“ отпаднаха. Сега очакваме да бъдат изградени скоростният път Видин-Ботевград (Е 79), магистрала „Хемус“, както и другите магистрали, за да се постигне дългоочакваната добра свързаност не само вътре в страната, но и на България със страните от ЕС. Що се отнася до намирането на квалифицирана работна ръка, това е актуална тема за цялата страна. Но ние полагаме грижи за нашия персонал, обучаваме го непрекъснато и в момента се справяме. Надяваме се, че с подобряването на процедурите за наемане на работна ръка от трети страни, конкурентоспособността на всички компании от Северозападна България ще се подобри.

Снимка: Pixabay

- Дори беглият преглед на сайта на ядки „Гривас“ оставя добро впечатление. Вижда се грижата за качеството на всеки продукт, който излиза на пазара. Тук ли е скрито разковничето на успеха?

- Качеството е много важно, но за съжаление то не е достатъчно, за да си успешен на европейския пазар. Необходимо е да си конкурентен по цени. Нужно е да си гъвкав и бърз. Понякога в нашия бизнес има струпване на поръчки или се явява нещо извънредно. Голямо е напрежението по Коледа и по другите празници. Има и други форсмажорни обстоятелства. Тогава трябва да се намерят бързи решения. Трябва също да се проучват и следват вкусовите тенденции на пазара. И разбира се, да има постоянен стремеж за развитие. Така че успехът е съвкупност от много фактори, които трябва да овладееш и да използваш, за да спечелиш потребителя. И мисля, че ние се справяме добре.

- Как започна партньорството ви с „Лидл България“? Кой беше първият продукт, с който влязохте в търговската верига?

- То започна малко драматично – точно, когато беше обявена ковид пандемията. Първата акция на първия ни артикул в мрежата на „Лидл България“ стартира в понеделник, 9 март 2020 г. Ние трябваше да доставим чипс от лимец със сол и чипс от лимец с вкус на сметана и лук. Това бе момент на голям стрес за хората и цялата държава. Всичко изчезваше от рафтовете, имаше опашки. Така се случи и с нашия продукт – той също свърши. Правихме няколко пъти извънредни доставки, в същото време трябваше да се поддържаме като екип, защото хората бяха изплашени.

- Сигурна съм, че тези перипетии няма как да бъдат забравени. А може би, това е един от вашите най-вълнуващи моменти с „Лидл България“?

- Да, тогава имахме проблем с логистика, но преминахме през трудностите по един невероятен начин. Получихме изключителна подкрепа от екипа на „Лидл България“ с една единствена цел – акцията да бъде реализирана. Нашият сравнително кратък път на сътрудничество е изпълнен и с други вълнуващи моменти. Те също са свързани с позиционирането на артикулите ни в търговската мрежа на „Лидл България“ и магазините им в ЕС. Пазим си техни брошури и списания с цел да си припомняме тези забележителни за нас постижения.

- Разбирам, че оценявате високо подкрепата, която сте получили. Какво друго научихте за бизнес отношенията? Кое е най-важното те да бъдат устойчиви и продуктивни?

- Партньорството ни с „Лидл България“ е пример как едни търговски връзки могат да се превърнат в нещо градивно и ползотворно. Това, което ме възхищава, е, че във всички отдели и звена на веригата работят изключителни професионалисти. Цялата компания е като една добре смазана германска машина. Има много какво да научим от тях. Това са точността и коректността, с които работят, съчетани с добра комуникация. Отговорни са към потребителите – грижат се да предлагат качествени продукти на добра цена.

Не по-малко важно е, че „Лидл България“ предоставя изключителна възможност на българския производител да се конкурира с компаниите от ЕС. Но това е възможност, която изисква много от производителя. Конкурентната среда предоставя уникален стимул за развитие във всички направления. Състезанието за нови продукти и сърцето на потребителя е една безкрайна надпревара, съчетана с динамично променящи се правила, изисквания, цели, вкусове, предпочитания и желания.

В тази надпревара е изключително важно да имаш стабилен партньор като Lidl. Благодарение на тях успяхме да получим комплексен сертификат за екологична, социална и корпоративна устойчивост и отговорност и това ни поставя сред първите 15% в нашия сектор в световен мащаб. Това изискване от страна на „Лидл България“ ни стимулира да бъдем едни от първите, сертифицирали се през ноември 2024 г.

Снимка: Pixabay

- Как се нагодихте към високите им изисквания по отношение на качеството и безопасността на продуктите?

- Lidl държи изключително много на качеството, ние също. Това не само ни сближава, но и ни мотивира. Превръща се в двигател на нашето развитие, защото, за да отговорим на техните изискания, ние трябва да ги внедряваме в производството. Ще ви дам един пример. Решаваме да пуснем нов продукт на пазара. Тогава започва щателен анализ на всяка съставка. Нашият технолог и екипът му разглеждат всичко – оцветители, подправки и т.н. Целта е да знаем дали са разрешени, има ли някакви допълнителни изисквания, трябва ли нещо в рецептата да се промени. Дори се обръщаме за консултации към външна компания, за да бъдем изрядни. Не искаме да имаме проблеми, когато продуктът е вече готов и бъде пуснат в търговската мрежа. Така че строго спазваме всички европейски изисквания, както и тези на „Лидл България“, които понякога са още по-строги.

Успешно бе създадена специално за нуждите на нашата компания ERP-система за управление на всички процеси в производството и администрацията. Това е софтуерен продукт, който ни дава възможност да проследим в реално време целия производствен процес – от суровината до готовото изделие. Всичко - рецепти, качество, материали... Системата ни помагаме да гарантираме, че има пълна проследимост по цялата верига. Така ние успяваме да създадем продукти, които изпълняват най-високите изисквания както на клиента, така и на нашите партньори.

- Правят ли ви проверки?

- Да, извършват се извънредни одитни проверки. Такива проверки се правят и от сертифициращите организации. Така че всичко при нас се гледа под лупа от много страни.

- Периодично се чуват гласове срещу големите вериги. Говори се за налагане на такси, бонуси, все неща, които плашат българските производители. Как ще коментирате?

- Ще си позволя да бъда кратък и да изтъкна, че „Лидл България“ няма такава практика.

- Споменахте, че потребителските вкусове не са константа. Как се приемат нови продукти като чипс от царевица и чипс от лимец?

- Съществуват класически вкусове, които не се променят и хората ги търсят. Такъв например е чипсът сол/паприка. Но едновременно с това потребителят желае да експериментира с нещо по-екзотично, по-нетрадиционно и екстравагантно. Това се вижда в акционните седмици на Lidl. Прави се японска седмица, американска, испанска, в рамките на които на хората се предлагат нови и непознати неща, типични за тези чужди пазари. И не е нужно да ходиш до Япония, за да опиташ нещо различно. Нашият чипс от лимец е типичен пример за разширяването на вкусовите предпочитания на клиентите. Той стартира като експериментален и насочен към клиенти, търсещи здравословен снакс. Продуктовият живот на такъв артикул за съжаление не трае дълго, но пък намери своите малко, но лоялни клиенти. Докато чипсът от царевица разчупи традиционното мислене, че чипсът е вредна храна. Така той успя да се наложи като една здравословна алтернатива на традиционните продукти в този сегмент.

- Какво е вашето пожелание към „Лидл България“ за 15-ия рожден ден на търговската верига?

- Бих им пожелал да продължават да бъдат пример за лоялност и висока корпоративна култура.