"Фолксваген" намалява производството и временно спира дейността на заводи за електромобили в Германия

Централата на концерна “Фолксваген” във Волфсбург, Германия

Водещият европейски автомобилен производител "Фолксваген" (Volkswagen) ограничава производствените обеми и въвежда временни спирания на дейността си в два от своите заводи за електрически превозни средства в Германия, съобщиха Ройтерс и БТА, позовавайки се на информация на Блумбърг.

Заводът на компанията в източногерманския град Цвикау ще преустанови производството за една седмица, считано от 6 октомври, заради слабото търсене на модела "Кю4 и-трон" (Q4 e-tron) на своята марка "Ауди" (Audi), посочва Блумбърг, позовавайки се на говорител на компанията.

Заводът на автомобилния производител в град Емден, провинция Долна Саксония, също е намалил работните часове на служителите си и се очаква да спре производствените линии за няколко дни, посочва още Блумбърг.

Ройтерс не потвърди до момента изнесената информация, а от "Фолксваген" не отговориха веднага на искане за коментар.

Миналата седмица компанията ревизира прогнозите си надолу, като вече очаква годишната оперативна печалба да бъде с около 5,1 млрд. евро (6 милиарда долара) по-ниска спрямо първоначалните очаквания, след като дъщерното дружество на "Фолксваген" - "Порше" (Porsche AG) обяви, че няколко модела електрически превозни средства ще излязат на пазара по-късно от предварително обявеното. Като причини за това бяха изтъкнати по-слабото търсене, нарастващата конкуренция от Китай и увеличените мита за внос в САЩ.

По-рано тази седмица автомобилният гигант "Стелантис" (Stellantis) също обяви, че временно затваря няколко от европейските си заводи, включително този в германския град Айзенах, също заради слабото търсене на европейския пазар,

Целта е "да се адаптира темпото на производство към трудния европейски пазар, като същевременно се управляват запасите по възможно най-ефективния начин преди края на годината", обяви автомобилната група.

Централата на концерна "Фолксваген" във Волфсбург, Германия

