С 5 процента поевтинява токът за бизнеса за събота

При средна цена от 183,89 лева (без ДДС) за мегаватчас e търгувана днес електроенергията на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) в пазарен сегмент "Ден напред", сочат данните след затварянето на борсата. Сделките са на база утрешен ден на доставка - 27 септември.

Енергийната борса затвори вчера при средна цена от 194,39 лв. за мегаватчас. Това означава, че електроенергията за българския бизнес утре ще бъде по-евтина с 5,4 процента в сравнение с цената за днешния ден.

Средната цена на пиковата енергия (09:00-20:00 часа) за утре е 179,54 лв. за мегаватчас, докато извънпиковата енергия (01:00-08:00 ч.; 21:00-24:00 ч.) е изтъргувана при средно 188,23 лв. за мегаватчас.

Данните от БНЕБ показват, че са продадени общо 74 244,40 мегаватчаса електроенергия, което е по-малко от изтъргуваната енергия за петък, пише БТА.

В пазарния сегмент "В рамките на деня" среднопретеглената цена на БНЕБ за 60-минутните продукти към момента е 217,26 лв. (без ДДС) за мегаватчас.

За 15-минутните продукти среднопретеглената дневна цена към този час е 221,71 лв. (без ДДС) за мегаватчас.