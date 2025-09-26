Промени в Кодекса на труда за насърчаване на колективното трудово договаряне подготви социалното министерство

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) подготви законопроект за промени в Кодекса на труда, чиято цел е да насърчи колективното трудово договаряне между синдикатите и работодателите на браншово равнище, съобщиха от ведомството. По този начин държавата ще създаде условия да се подобри социалният диалог и да се увеличи броят на работещите, за които бизнесът осигурява по-добри условия на труд от минималните законодателни изисквания.

Законопроектът е публикуван за обществено обсъждане в портала за обществени консултации на Министерския съвет. Обсъждането ще продължи до 27 октомври.

С промените в Кодекса на труда се регламентират общите принципи и възможните инициативи, които държавата, съвместно с национално представителните организации на работодателите и на синдикатите, следва да предприема за насърчаване на колективното договаряне. Установява се правомощието на Министерския съвет, в сътрудничество със социалните партньори, да приеме план за това до края настоящата година, пише БТА.

С измененията се определя правото на Главната инспекция по труда (ГИТ) да извършва контрол за изпълнението на задълженията по колективен трудов договор, сключен на отраслово или браншово равнище.

Колективното трудово договаряне е механизъм за подобряване на условията на труд и осигурява възможност за адаптирането им към променящите се обществени и икономически условия, включително за гарантиране на адекватността на работните заплати. Проучванията показват, че държавите с по-широк обхват на колективното договаряне имат по-нисък дял на нископлатени работници и са с по-високи минимални работни заплати.

Необходим е механизъм за колективно трудово договаряне на доходите между синдикати и работодатели - от фабриката, през бранша до национално ниво. Това трябва да се направи час по-скоро, за да има устойчивост. Това каза Пламен Димитров, президент на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), пред журналисти след Регионалната дискусия на тема "Ефектът на еврозоната" в Казанлък на 25 септември. Той коментира и темата за увеличението на минималната работна заплата като заяви, че очаква да бъде спазен законът.