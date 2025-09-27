Мирослав Боршош: Достъпност, сигурност и преживяване са трите акцента на българския туризъм

Достъпност, сигурност и преживяване са трите акцента, които българският туризъм предлага, каза министърът на туризма Мирослав Боршош в поздравление по повод Световния ден на туризма, който се отбелязва днес.

Министърът честити празника на всички, които работят и осъществяват своята дейност в българския туризъм. Той им благодаря за всичко, което правят за страната, както и за тяхната отдаденост.

"Туризмът е особен вид икономика, който освен да носи средства и приходи на държавата и да бъде развиван като икономически сектор, е и нещо, което представя страната ни пред хората в чужбина, оформя възгледите за нея, създава усещането за България и по този начин изгражда общия образ на страната ни и заради това е важна тази част от икономиката, която е свързана не само с приходите, но и оформянето за цялостната представа каква страна е България", посочи Боршош, цитиран от БТА.

Той отбеляза, че на днешния Световен ден на туризма ще бъдат представени данни от проучване на изследователски център "Тренд", поръчано от Министерството на туризма, което представя какво обича българинът, когато става въпрос за туризъм, как пътува, как избира дестинациите си, какво означава за него България, къде обича и как обича да пътува, кои са нещата, които го мотивират да пътува.

"Мисля, че е подходящо точно в Световния ден на туризма да представим това изследване", акцентира Боршош.

Министърът цитира данни и от последното изследване на "Евростат", което представя България на завидно място по брой растеж на чуждестранни туристи, които отсядат в България. "В това изследване България изпреварва водещи туристически дестинации като Италия, Испания, Португалия и Гърция и това е един добър атестат за развитието на българския туризъм на този етап", посочи той.

По думите му от резултатите от проучването на "Тренд" в България има трайно разбиране и харесване на страната като вътрешна туристическа дестинация. Според него вътрешният туризъм е устойчив. "Българинът предпочита страната си като дестинация, обича да пътува из страната, обича да пътува повече от един път и това, което за нас е важно е, че повече от 80 на сто заявяват, че планират своите почивки и пътувания през следващите 6 месеца и за по-дълъг период именно в страната. Това го казвам и в контекста на приемането ни в Шенген и страховете, че ще има отлив на български туристи вътре в страната ни - не, напротив, тенденция и устойчивост е вече българинът да почива в страната си и това означава няколко неща. Първо, туристическият продукт, който се представя, е добър, достъпен за българина - нещо много важно, което наблюдаваме като липсваща тенденция в други страни. На второ място, благодарение може би и на работата ни с кметовете по регионите и специалните ни маркетингови кампании, които представят различни региони с техните културни, исторически и дори сега с голямата ни кампания за винен туризъм, представлява интерес за българина и за неговото семейство да пътува. Черноморските ни дестинации остават устойчиви, планинските ни също, добър резултат показват и желанията на българите да се ползват от СПА услуги. Българинът обича да е в българските планини, това също едно от нещата, които виждаме в тези изследвания", каза министърът.

По думите му българският туристически продукт на този етап е конкурентоспособен и е привлекателен в сравнение с чужди дестинации за българите като туристи.

"За българите България остава на първо място достъпна дестинация, дестинация, в която се чувстват сигурни и спокойни и това е водещ момент на туризма в България като цяло. Това отчитаме и при мнението на чужденците, които посещават страната ни. На трето място, преживяването, което имат в България. Тази симбиоза между култура, история, фестивали, събития, които предлага България, е много важна и мотивираща за тях да изберат България като дестинация. И в тази добра комбинация резултатите се виждат, радваме се, че 80 на сто от българите планират почивката си в страната", отбеляза Боршош.

Според него е важно и това, че според 60 на сто от участвалите в проучването на "Тренд" качеството на туристическата услуга се повишава.