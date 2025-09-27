НАСА изпрати лазерно съобщение на 350 млн. км и получи отговор

НАСА предаде лазерно съобщение на разстояние от 350 милиона километра и получи отговор чрез лазерен лъч, на рекордно разстояние от над 350 милиона километра – по-голямо от средното разстояние от Земята до Марс, съобщава IFLScience.

Предаването е осъществено благодарение на космическия кораб Psyche, изстрелян през 2023 г. за изследване на астероида 16 Psyche. Космическият кораб е оборудван с лазерен приемник, способен да приема и предава сигнали към Земята. Наземни станции на НАСА в Калифорния, включително обсерваторията Паломар, бяха използвани за изпълнение на тази задача, като откриваха слаби фотонни сигнали и ги преобразуваха в данни.

Това е 65-ият тест на оптичната комуникационна технология, която има потенциала да замени традиционните радиовълни. За разлика от радиото, лазерите позволяват предаването на значително по-големи количества информация на космически разстояния, пише БГНЕС.

През декември 2023 г. НАСА вече тества технологията, предавайки HD видео на Земята от разстояние от 31 млн. километра. Символично е, че видеото да включва 15-секунден клип на котка, гонеща лазер. „За две години тази технология надмина очакванията ни, осигурявайки скорости, сравними с домашния широколентов интернет", отбеляза Клейтън Търнър, заместник-администратор на НАСА.

Експертите подчертават, че ако системата бъде усъвършенствана, тя ще позволи предаване на данни от Марс в почти реално време. Това означава, че в бъдеще човечеството ще може да гледа предаване на живо от първата мисия на астронавти до Червената планета.

„НАСА води Америка към Марс, а напредъкът в лазерните комуникации ни доближава до Златния век на изследванията", каза изпълняващият длъжността администратор на НАСА Шон Дъфи.