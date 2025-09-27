ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Облачно, дъждовно и хладно ще е на 28 септември

Турция потвърди възобновяването на доставките на суров петрол по тръбопровод от Ирак след 2 г. прекъсване

Доставките на петрол по тръбопровод между Ирак и Турция бяха възобновени тази сутрин, съобщи турският министър на енергетиката и природните ресурси Алпарслан Байрактар. СНИМКА: Pixabay

Доставките на петрол по тръбопровод между Ирак и Турция бяха възобновени тази сутрин, съобщи турският министър на енергетиката и природните ресурси Алпарслан Байрактар, цитиран от Анадолската агенция и БТА.

Тръбопроводът беше затворен след земетресенията на 6 февруари 2023 г., а турският оператор БОТАШ възстанови оперативната му готовност през октомври същата година, посочи Байрактар в турската социална мрежа Ен Сосял.

Официалната новинарска агенция на Ирак ИНА също обяви днес, че износът на нефт от находищата на територията на Кюрдската регионална администрация в Северен Ирак е възобновен.

В четвъртък иракският премиер Мохамед Шия ас Судани заяви, че нефтът, добиван в находищата в района на Кюрдската регионална администрация, ще бъде изнасян по тръбопровода между Ирак и Турция.

"Днес постигнахме историческо споразумение, съгласно което Федералното министерство на нефта ще получава суров петрол, произвеждан в находищата в района на Иракски Кюрдистан, и ще го изнася по иракско-турския тръбопровод", посочи той в мрежата Екс.

Кюрдската регионална администрация съобщи по-рано, че са подписани споразумения с местни и чуждестранни компании за започване на износ на нефт и че решението на иракското Министерство на нефта е било очаквано, за да бъден даден старт на износа възможно най-скоро.

