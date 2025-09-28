ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Трима са убити, а осем ранени при стрелба срещу во...

От 1 януари 2026 г. Китай въвежда управление на експортните лицензи за изцяло електрически превозни средства

Снимка: Китайска медийна група

Министерството на търговията на Китай обяви на 27 септември, че ще въведе управление на експортните лицензи единствено за електрически превозни средства (EV) в съответствие със Закона за външната търговия на страната, предава КМГ.

Управлението на лицензите за износ ще се прилага за артикули, класифицирани като пътнически превозни средства, оборудвани само с електрически задвижващ двигател и притежаващи идентификационен номер на превозното средство (VIN) – с референтен митнически код на стоката 8703801090.

Условията за предприятията, кандидатстващи за експортна квалификация, методите за управление, процедурите за кандидатстване, както и кандидатстването и издаването на лицензите за износ ще бъдат прилагани в съответствие с разпоредбите на Известието на Министерството на търговията, Министерството на индустрията и информационните технологии, Главната митническа администрация, Главната администрация за контрол на качеството, проверки и карантина и Администрацията за сертифициране и акредитация относно по-нататъшно регулиране на реда за износ на автомобили и мотоциклети (№ 318 [2012] на Министерството на търговията).

Митническият контрол на изнасяните електрически пътнически превозни средства с батерии ще се извършва съгласно действащия каталог на вносните и износните стоки, подлежащи на задължителна инспекция, се казва в съобщението на министерството.

Мярката ще влезе в сила официално на 1 януари 2026 г.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

