Владимир Бибов: 3.7 млрд. лева са необходими за рехабилитация на критични ВиК обекти

Владимир Бибов Снимка: СТОПКАДЪР BTV

За рехабилитация на най-проблемните обекти във ВиК сектора - довеждащи водопроводи и разпределителна мрежа - са необходими 3.7 млрд. лева. Това съобщи пред БНР Владимир Бибов, член на УС на "Български ВиК Холдинг", след първото заседание на Националния борд по водите.

"Тази сума е формирана на базата на подробни доклади, представени от институциите, които участват в борда", обясни той и подчерта, че политическата подкрепа е важна за осигуряване на финансови механизми.

По данни на финансовото министерство до 2027 г. се предвижда финансиране за над милиард и сто милиона лева чрез оперативни програми и Плана за възстановяване, като допълнително ще бъдат финансирани 579 проекта за над 775 млн. лева.

Въпреки усилията темпът на ремонти изостава от амортизацията на мрежата.

"Последните няколко години са особено сухи. Не могат да се компенсират и загубите по вътрешната водопреносна мрежа", коментира Бибов.

Той посочи, че вече са предприети краткосрочни мерки като зониране на налягането и въвеждане на воден режим, който позволява снабдяване дори в критичните зони. Ефект дало и почистването на отводнителни канали и частична рехабилитация на мрежата в Плевен.,

"Фокусирани сме върху намирането на устойчиви решения. Политическата подкрепа може да ускори административните процеси, но всички решения се взимат на базата на професионален анализ", подчерта Бибов и призова кметовете да залагат приоритетно ВиК проекти.

По повод идеи за алтернативни източници, като обезсоляване на морска вода, експертът уточни: "Към момента България има необходимото количество от вода, която не е необходимо да бъде пречиствана."

Владимир Бибов

