BMW изтегля стотици хиляди коли за ремонт

BMW изтегля стотици хиляди автомобили поради проблем със стартера, който в най-лошия случай може да причини пожар. Твърди се, че са засегнати различни модели, произведени между септември 2015 г. и септември 2021 г.

BMW не разкри точния брой на засегнатите от изтеглянето коли. Според германски медии, 136 500 са засегнати в Германия и още 195 000 в САЩ. Общият брой може да е по-висок, тъй като изтеглянето включва и Азия и други европейски страни.

Според баварската компания вода може да проникне в стартера в определени точки на засегнатите коли и да причини корозия. След това може да е невъзможно стартирането на двигателя. Това може също да доведе до късо съединение и следователно до локализирано прегряване на стартера. В най-лошия случай може да се стине до пожар, съобщиха от компанията.

BMW заяви, че това може да се случи и когато автомобилът е паркиран. Федералният регулатор по безопасност на движението по пътищата в САЩ заяви, че "собствениците се съветват да паркират превозните си средства навън и далеч от сгради, докато отстраняването на проблема приключи".