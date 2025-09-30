Британски производител на спортни коли се завръща след фалит

Британският производител на спортни автомобили Zenos се завръща, осем години след като компанията фалира. Zenos ще има нова версия на своя модел E10, който ще достигне максимална цена от 140 000 паунда.

Компанията фалира през 2017 г., след като продаде малко над 100 екземпляра от роудстъра. Активите ѝ бяха придобити от AC Cars, които първоначално предложиха за продажба няколко недовършени E10, преди да се откажат от проекта. През последните 10 месеца обаче компанията работи за възраждането на марката Zenos и сега обяви, че първият нов E10 ще пристигне през второто тримесечие на 2026 г.

Подобно на предшественика си, E10 е двуместен роудстър, построен около алуминиево шаси, но получава каросерия от въглеродни влакна.

След като като двигателите Ecoboost на Ford вече не се произвеждат, AC избра двулитровия четирицилиндров турбо бензинов мотор на Volvo. В прототипна форма той произвежда 380 к.с. и 510 Нм въртящ момент, с шестстепенна ръчна скоростна кутия и задно задвижване.

Благодарение на използването на панели от въглеродни влакна, новият E10 има тегло от само 790 кг. Вътре ще бъде напълно преработен, ще получи нови седалки, превключватели и централен дисплей.