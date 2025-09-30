Продажбите на китайски марки в Европа са се увеличили със 121% през август

Общите продажби на автомобили в Европа нараснаха с 5% до 790 000 миналия месец, след продължаващия ентусиазъм към електрическите автомобили в целия континент. Plug-in хибридите отбелязаха особено силен ръст, като регистрациите им се покачиха до 83 900 през август, което е с 59% повече спрямо предходната година, което увеличи пазарния им дял до 10,6%.

Според данни на Jato Dynamics, електрическите автомобили с батерии (BEV) също са отбелязали ръст от 27% в сравнение с август 2024 г., което им дава рекорден пазарен дял от 20,2% или 3,6 процентни пункта повече на годишна база. Така общия брой на изцяло електрически регистрации в Европа през 2025 г. досега е 1,54 милиона.

Лошата новина за европейските автомобилни производители е, че интересът към китайските марки нараства с още по-бързи темпове и това се случва за сметка на някои много големи имена.

Audi продаде 41 300 бройки през август, а Renault - 37 800. И двете компании са основни играчи на пазара, но бяха надхитрени от китайските марки, които регистрираха 43 500 продажби, което е с огромните 121% повече спрямо август 2024 г., съобщава Jato.

Зад тази цифра като "китайски марки" се състои от 40 различни автомобилни производители, но Jato посочва, че 84% от общия брой е постигнат само от пет от тях, а именно MG, BYD, Jaecoo, Omoda и Leapmotor.

Дори самостоятелно, китайските марки взеха някои големи победи. MG регистрира повече автомобили от Tesla и Fiat, BYD победи Suzuki и Jeep, а Jaecoo и Omoda надминаха по продажби Alfa Romeo и Mitsubishi.

Повече от 11 000 китайски plug-in автомобила бяха продадени този август в сравнение със само 779 през същия месец миналата година.