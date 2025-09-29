ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Луфтханза" закрива 4000 работни места до 2030 година

2244
Самолет на "Луфтханза" СНИМКА: Пиксабей

Германският национален авиопревозвач "Луфтханза"  ще съкрати 4000 административни позиции до 2030 г. като част от стремежа си да дигитализира, автоматизира и консолидира своите процеси, съобщи компанията, цитирана от ДПА и от БТА.

Съкращенията ще са основно в Германия и са част от плана за укрепване на рентабилността, отбелязва Франс прес.

Това освобождаване на служители, което е най-мащабното от пандемията, ще се извърши "в сътрудничество със социалните партньори", като акцентът ще е поставен най-вече върху административните позиции, а не върху оперативните, уточни германската компания в комюнике, публикувано в днешния ден за инвеститори на групата.

По последни данни за "Луфтханза груп" работят около 103 000 служители, припомня ДПА. Националният авиопревозвач на Германия се стреми към оперативна печалба  в размер на 8-10 на сто от приходите в сравнение с предишната цел за 8 на сто.

Ръководството обяви, че очаква коригираната печалба преди лихви и данъци за тази година значително да надхвърли миналогодишните 1,6 милиарда евро.

За да увеличи рентабилността, "Луфтханза" планира също така да консолидира различните си авиокомпании под по-строг централен контрол.

