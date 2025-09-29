През първата половина на 2025 г. жителите на Китай са похарчили 3,15 трилиона юана за туризъм

Днес следобед Пресслужбата на Държавния съвет проведе пресконференция, на която бяха представени постиженията в областта на качественото развитие на културата и туризма за периода на 14-ия петгодишен план (2021-2025 г.), съобщава КМГ.

От началото на периода системата на културната индустрия стабилно се подобрява, като нейната структура се оптимизира, мащабът непрекъснато се разширява и ползите са значително подобрени. Демонстрирани са ефектите от разширяването на вътрешното търсене, стимулирането на потреблението и стабилизирането на очакванията.

Броят на пътуванията и общите разходи на местните жители в Китай поддържаха високи темпове на растеж. През първата половина на 2025 г. жителите на страната са направили 3,285 милиарда пътувания и са похарчили общо 3,15 трилиона юана.