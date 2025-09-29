ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Национал с нов треньор в Португалия

Хайнан цели да бъде база за навлизане на чуждестранните пазари за китайските електрически автомобили

Снимка: Китайска медийна група

В Хайнан се провежда Световната конференция за автомобили с нови енергийни източници за 2025 г. Основен фокус на събитието тази година е навлизането на задграничните пазари, съобщи КМГ. Китай се превръща във важна сила за насърчаване на международното сътрудничество в сектора и зеления и интелигентен преход на автомобилната индустрия.

„Хайнан ще цели да бъде важна база за навлизането на китайския автомобилен сектор на чуждестранните пазари", заяви представител на местните власти. „Хайнан ще изгради база за търговия на електромобили, техните компоненти и гаранционните услуги. Районът е пионер в практиките за нисковъглероден транспорт. Пазарният дял на превозните средства с нови енергийни източници надвишава 60%, заемайки първо място в цялата страна.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

