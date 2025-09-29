ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Национал с нов треньор в Португалия

Времето София 14° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа

Над 2400 фирми кандидатстваха за евросредства за дигитализация

Специален проект

1552
Над 2400 фирми кандидатстваха за евросредства за дигитализация
Снимка: министерство на иновациите и растежа

Микро- и малки предприятия ще получат между 5 000 и 50 000 лв. за ERP и CRM системи, онлайн магазини, киберсигурност и подобряване на логистични процеси

Над 2400 фирми кандидатстваха в Министерството на иновациите и растежа за европейски средства за дигитализация. Проектните предложения се подаваха до 26 септември 2025 г. по процедура от Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“. Заявената безвъзмездна финансова помощ е в общ размер на 87,6 млн. лв. Това е с почти осем млн. лв. повече от бюджета на мярката.

Фирмите можеха да кандидатстват за между 5 000 лв. и 50 000 лв., с които да въвеждат ИКТ услуги и решения – за създаване на онлайн магазини и за подобряване на киберсигурността и сигурността на данните. Oдобрените предприятия ще могат да инвестират още в системи за управление на ресурсите, такива за организация на взаимоотношенията с клиенти (ERP и CRM системи) и др. Ще се финансират и решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси.

Очаква се оценката на подадените проекти да стартира в началото на октомври. След приключването й ще бъдат публикувани списъци с одобрените кандидати и ще стартира процесът по сключване на договорите за финансиране.

Автор на статията

24 часа

Споделете статията

Четете още

Български фирми и научни организации могат да кандидатстват за финансиране от ЕКА от 6 октомври до 14 ноември

Български фирми и научни организации могат да кандидатстват за финансиране от ЕКА от 6 октомври до 14 ноември

19.09.2025, 17:40
Ролята на регионалния бизнес става все по-ключова

Ролята на регионалния бизнес става все по-ключова

19.09.2025, 11:06
Центърът за иновации в отбраната ще осигури технологична независимост и нови възможности за българската отбрана

Центърът за иновации в отбраната ще осигури технологична независимост и нови възможности за българската отбрана

17.09.2025, 15:32
Виж всички

Завещание на седмицата: А кой ще ви осигури вдигането на заплатите, господа чиновници?