Над 2400 фирми кандидатстваха за евросредства за дигитализация

Микро- и малки предприятия ще получат между 5 000 и 50 000 лв. за ERP и CRM системи, онлайн магазини, киберсигурност и подобряване на логистични процеси

Над 2400 фирми кандидатстваха в Министерството на иновациите и растежа за европейски средства за дигитализация. Проектните предложения се подаваха до 26 септември 2025 г. по процедура от Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“. Заявената безвъзмездна финансова помощ е в общ размер на 87,6 млн. лв. Това е с почти осем млн. лв. повече от бюджета на мярката.

Фирмите можеха да кандидатстват за между 5 000 лв. и 50 000 лв., с които да въвеждат ИКТ услуги и решения – за създаване на онлайн магазини и за подобряване на киберсигурността и сигурността на данните. Oдобрените предприятия ще могат да инвестират още в системи за управление на ресурсите, такива за организация на взаимоотношенията с клиенти (ERP и CRM системи) и др. Ще се финансират и решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси.

Очаква се оценката на подадените проекти да стартира в началото на октомври. След приключването й ще бъдат публикувани списъци с одобрените кандидати и ще стартира процесът по сключване на договорите за финансиране.