Министър Дилов участва в заседание на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Министрите обсъдиха предложението за създаване на Европейски фонд за конкурентоспособност

Министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов взе участие в редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност, в частта вътрешен пазар и индустрия, което се проведе в Брюксел, съобщиха от пресцентъра на министерството.

В рамките на Съвета бe разгледано предложението за създаване на Европейски фонд за конкурентоспособност (ЕФК), като основен инструмент за подкрепа на иновациите, технологиите и бизнеса в Европейския съюз.

Министрите обсъдиха предложението за Регламент за създаване на Фонд, който да подпомогне развитието на европейската индустрия и малките и средните предприятия и да играе стратегическа роля в осигуряването на устойчив растеж.

В своето изказване пред Съвета министър Дилов посочи, че Фондът може да осигури растеж и конкурентоспособност за държавите членки, като подкрепя ключовите области за цифрови и чисти технологии, отбранителна индустрия и кибер-сигурност. „Необходимо е да се осигури достъп до финансиране и за малките и средните предприятия (МСП) и да се запази ролята на националните звена за оценка на европейските проекти", изтъкна той.

Дилов подчерта важността на постигането на баланс между безвъзмездните средства и финансовите инструменти във Фонда, премахването на административните бариери, осигуряването на достъп до финансиране за МСП, географски баланс при разпределението на средствата и създаването на условия за активно участие на частния сектор.

„Ресурсите предоставени от Фонда чрез финансови инструменти и програми, ще позволят подобряване на конкурентоспособността на европейските предприятия, насърчаване на инвестициите, иновациите, научните изследвания и повишаване на квалификацията на работната сила", допълни той.

Относно Плана за действие на ЕК за европейския автомобилен сектор министър Дилов посочи, че България оценява за важно предприемането на бързи, добре таргетирани и ефективни мерки за запазване на конкурентоспособността на европейската автомобилна индустрия с технологична неутралност и осигуряване на финансово достъпна мобилност за всички граждани на ЕС.

"Бъдещето на европейската автомобилна индустрия зависи от прилагането на балансиран подход, който осигурява екологична устойчивост, без да се уврежда капацитета за икономически растеж и създаване на заетост", заяви той.

На заседанието министрите обсъдиха още Годишния доклад относно напредъка по опростяването, изпълнението и прилагането за 2025 г. на намаляването с 25% на тежестта за бизнеса.

Министър Дилов изтъкна, че наличието на качествена и опростена законодателна рамка на европейско и национално ниво е от основополагащо значение за пълноценното функциониране на единния пазар. „Тя трябва да осигурява правна сигурност, яснота и предвидимост, без да се допуска свръхрегулиране, ненужни тежести и регулаторна сложност", бе категоричен той.