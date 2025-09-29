Христо Ковачки: Закриването на тецове и мини ще доведе до срив в икономиката

„Не трябва да се закриват българските тецове и въглищни мини, защото последствията ще бъдат тежки за икономиката, за десетки хиляди семейства и за енергийната сигурност на страната." Това заяви бизнесменът Христо Ковачки в интервю в YouTube канал, като отговори на въпрос на зрители защо настоява за запазването на въглищната енергетика.

Загуба на работни места и цели общности

По думите му, при евентуално закриване над 30 000 души, заети пряко в тецове и мини, ще останат без работа. Допълнително още около 70 000, които работят във външни подизпълнителни фирми - за ремонти, поддръжка, логистика - също ще загубят доходите си.

„Един ТЕЦ със 100 мегавата мощност поддържа около 600 души персонал, докато соларен парк със същия капацитет - едва 20 души. Това показва мащаба на социалния удар," обясни Ковачки.

Той подчерта, че за над 100 000 работници преквалификацията в съвсем различни сфери ще бъде трудна и ще засегне не само тях, но и техните семейства и общности, които зависят от енергийния сектор.

Ефект на доминото в икономиката

Според бизнесмена, затварянето на базови мощности ще доведе до фалити на стотици свързани предприятия - в транспорта, доставките, услугите и машиностроенето.

„Енергийният сектор е сред най-големите данъкоплатци. Загубите за държавния бюджет ще бъдат огромни и неизбежно ще последват съкращения на публични разходи," каза още той.

Риск от режим на тока и вносна зависимост

Друг акцент в позицията му е енергийната сигурност. В момента България е нетен износител на електроенергия, но при затваряне на тецове ще се превърне във вносител, предупреди Ковачки.

„В най-студените зими недостигът на базови мощности в региона ще означава, че няма откъде да се внесе ток. Държави като Румъния и Гърция вече са спирали износа при екстремни условия," припомни той, като даде пример с кризата от 2017 г.

По данни на ЕСО спад от 1 градус през зимата води до нужда от допълнителни 100 мегаватчаса – колкото половин блок на ТЕЦ „Бобов Дол".

„Ако базовите мощности бъдат спрени, възобновяемите източници няма да могат да осигурят баланс. Това ще доведе до аварийни режими на електропреносната система и риск от сривове, подобни на тези в Испания," добави Ковачки.

Социална и здравна криза за населението

Бизнесменът акцентира и върху проблема с отоплението. „Градовете с топлофикационни дружества ще останат без парно. Това ще принуди хората да минат или на електрическо отопление – по-скъпо и водещо до скок в потреблението, или на твърди горива като въглища, гуми и отпадъци. Това ще влоши качеството на въздуха и ще удари най-бедните домакинства," предупреди той.

„Оставям на всеки сам да си направи извода дали България може да си позволи да прекърши гръбнака на своята индустрия и енергийна сигурност," посочи Ковачки.