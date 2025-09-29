Част от магистрала “Рила” на концесия, решава се на 1 октомври

Ще свърже "Струма", "Тракия" и "Хемус"

Жп трасето от Радомир до Гюешево изцяло ново и за 160 км/час

Част от магистрала “Рила”, за която малко от българите знаят, ще бъде дадена на концесия. Предвижда се това да е участъкът от Дупница през Кюстендил до Гюешево. Той ще бъде изграден с частни капитали и за него

ще се плаща такса за

преминаване

Това става ясно от брифинг на вицепремиера и министър на транспорта Гроздан Караджов в Кюстендил. Там той участва в дискусионен форум за транспортната свързаност на региона и за приоритетните проекти.

Магистрала “Рила” беше извадена от забвение на дискусия през 2021 година, след като

13 години идеята отлежаваше в

чекмеджетата

Тя свързва три магистрали - “Струма”, “Тракия” и “Хемус”, и ще спомогне за развитие на бизнеса в Югозападния регион заедно с други важни инфраструктурни проекти. Намерението за нея е още от 1998 г.

Според думите на регионалния министър Иван Иванов пред парламента трасето ще дублира второкласния път Дупница - Самоков, като в района на село Живково ще се разклонява на две. Едното ще свързва магистрала “Рила” с “Тракия” при пътен възел за Ихтиман, а второто трасе ще свързва “Рила” с магистрала “Хемус” чрез пътен възел в района на Бухово.

В понеделник в Кюстендил вицепремиерът Караджов обяви, че на 1 октомври на заседание на Консултативния съвет по концесиите

ще се разгледа новият списък на големи

инфраструктурни обекти,

които предстои да се дадат на така наречените строителни концесии по принципа “построй, експлоатирай и предай”. За “Рила” на тази дата ще бъде сложено началото на този процес.

Най-вероятно през пролетта на следващата година ще бъде избран международен консултант от ранга на Световната банка, ЕБВР или ЕИБ, който да извърши анализа как да се финансира магистралата и как с ползването ѝ да се изплащат инвестициите, допусна вицепремиерът.

Караджов заяви още, че в развитието на жп транспорта са върнали два големи участъка от коридор №8 в инвестиционната програма на Национална компания “Железопътна инфраструктура”. Те са от Радомир до Перник и от Перник до София, търгът за единия вече е обявен, а до края на годината ще бъде пусната поръчка и за другия.

Също до Нова година ще бъде приет проект за почти изцяло ново трасе между Радомир и Гюешево за скорости с влак от 160 км в час, а в средата на 2026 г. ще бъде обявен търгът за построяването му. Така от София до Гюешево ще се осигури скоростно пътуване.

Двата проекта - за магистралата и за скоростната железница, ще създадат оживление не само за туризма, което е най-първото и най-очевидното, но и за икономиката на региона като цяло.

Покрай такива артерии се развиват

логистични бази и индустриални зони

Това е, което липсва на Западния регион и на Кюстендилска област. За кратко време - за 8 месеца, се върнахме в играта, коментира още Караджов.

За липсващите 2,4 км от Гюешево до тунела Деве баир, който е на границата между България и Северна Македония, е обявен търг. Имало обжалване, но министърът се надява съдът да го отхвърли и така да може да се подадат оферти и да започне строителството.

Остава последната част и това е тунелът на границата. Караджов заяви, че на 4 ноември със северномакедонския му колега ще подпишат споразумение за него.

Министърът каза още, че новото трасе от центъра на София до границата минава извън градовете, така че

няма да се събарят къщи,

а от населените места наоколо ще има довеждащи влакове. Сегашната жп линия, която минава по високопланинско трасе, ще бъде рехабилитирана.