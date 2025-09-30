ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

София разширява зоната, забранена за стари коли, с...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21394797 www.24chasa.bg

Стартира държавният сайт "Колко струва", който ежедневно ще следи цените на 101 стоки

1944
снимка: kolkostruva.bg

Очаква се днес да започне публикуването на данни от търговските вериги в интернет портала "Колко струва". Сайтът беше създаден от КЗП като мярка за борба със спекулата в процеса по въвеждане на еврото у нас.

В сайта ще се публикуват 101 вида стоки, чийто цени ще бъдат ежедневно оповестявани. Това включва голямата потребителска кошница, т.е. стоки от първа необходимост, данните за които всеки ден ще подават големите търговски вериги, за да ги прилага комисията в изготвената за целта платформа.

Търговците задължени също да публикуват ежедневно на сайтовете си актуалните цени на всички предлагани от тях стоки. Това трябва да става до 7:00 часа, след което веднага да подават данните и до КЗП, съобщава БНТ.

снимка: kolkostruva.bg

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Пазар

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: А кой ще ви осигури вдигането на заплатите, господа чиновници?