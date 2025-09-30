Тръгна сайтът, който следи цените на храните, вижте кое колко струва днес

Вече стартира сайтът kolkostruva.bg, който ще следи цените на 101 видове продукта всеки ден. Той е създаден от Комисията за защита на потребителите (КЗП) като мярка за борба със спекулата в процеса по въвеждане на еврото у нас.

Търговците трябва да подават информация за актуални цени на всички предлагани от тях стоки ежедневно на сайтовете си до 7.00 часа, а след това и към КЗП. Продуктите включват голямата потребителска кошница, т.е. стоки от първа необходимост.

На този етап две търговски вериги подават информация за цените си - "Билла", "Лидл".

Категориите храни, за които се подава информация, са хляб и зърнени култури, мляко, млечни продукти и яйца, животински и растителни масла и мазнини, месо и месни продукти, риба и други морски храни, зеленчуци, плодове, захар и захарни изделия, други хранителни продукти, кафе, чай и какао, вода и безалкохолни напитки, алкохол и цигари, хигиенни и козметични продукти, лекарствени продукти.

Платформата дава възможност да се направи сравнение между цените в лева и в евро в различните обекти, както и да се проследи изменението на цената за последните 14, 30 или 90 дни. Сравнение може да се прави и на до 3 продукта.