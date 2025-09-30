ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръгна сайтът, който следи цените на храните, вижте кое колко струва днес

2184

Вече стартира сайтът kolkostruva.bg, който ще следи цените на 101 видове продукта всеки ден. Той е създаден от Комисията за защита на потребителите (КЗП) като мярка за борба със спекулата в процеса по въвеждане на еврото у нас. 

Търговците трябва да подават информация за актуални цени на всички предлагани от тях стоки ежедневно на сайтовете си до 7.00 часа, а след това и към КЗП. Продуктите включват голямата потребителска кошница, т.е. стоки от първа необходимост. 

На този етап две търговски вериги подават информация за цените си - "Билла", "Лидл". 

Категориите храни, за които се подава информация, са хляб и зърнени култури, мляко, млечни продукти и яйца, животински и растителни масла и мазнини, месо и месни продукти, риба и други морски храни, зеленчуци, плодове, захар и захарни изделия, други хранителни продукти, кафе, чай и какао, вода и безалкохолни напитки, алкохол и цигари, хигиенни и козметични продукти, лекарствени продукти.

Платформата дава възможност да се направи сравнение между цените в лева и в евро в различните обекти, както и да се проследи изменението на цената за последните 14, 30 или 90 дни.  Сравнение може да се прави и на до 3 продукта.

