HUAWEI WATCH D2 разпознава аритмия, анализа кръвното налягане и се грижи за цялостното сърдечно здраве

На 29 септември 2025 г., отбелязваме Световния ден на сърцето. Тазгодишната тема „Не пропускайте нито един удар“ подчертава ключовото значение на ранното откриване, непрекъснатото наблюдение и достъпните грижи в борбата със сърдечните заболявания – водещата причина за смърт в света, отнемаща приблизително 20,5 милиона живота годишно.

Кампанията подчертава, че до 80% от преждевременните смъртни случаи от сърдечни заболявания и инсулт могат да бъдат предотвратени чрез осведоменост, навременна интервенция и здравословен начин на живот. Сред най-значимите обратими рискови фактори за сърдечно-съдови заболявания, като тиха заплаха се откроява нередовният сърдечен ритъм, който често се развива без забележими симптоми и прогресивно засяга сърдечната функция с течение на времето. По подобен начин хипертонията представлява друг критичен сърдечно-съдов рисков фактор, който прогресивно уврежда кръвоносните съдове и жизненоважните органи. Почти половината от засегнатите от тези състояния възрастни остават недиагностицирани поради ограничения достъп до професионални инструменти за наблюдение.

Наскоро в Париж заедно с изцяло новите серии Huawei Watch GT 6 и Huawei Ultimate 2, компанията представи и подобрените възможности на HUAWEI WATCH D2 (1)– уникалният модел смартчасовник, който осигурява 24-часово измерване на кръвното налягане, удобно – от китката, и точно, благодарение на използвания златен стандарт – вградена в каишката издуваща се въздушна възглавница. Разработката и последователното усъвършенстване на този култов модел е в синхрон с мисията на Световния ден на сърцето – управлението на здравето да стане по-достъпно и надеждно, като смарт часовниците се превърнат в клинично валидирани помощници за всеки.

Точност, на която може да се вярва: Клинично сертифицирана медицинска функционалност

Анализ на пулсова аритмия

Aнализът на пулсова аритмия позволява на потребителите проактивно да наблюдават нередовни сърдечни ритми (включително предсърдно мъждене) с клинична надеждност. Тази функция позволява на потребителите да следят здравето на сърцето си с навременни предупреждения за потенциално предсърдно мъждене. Така потребителите разполагат с усъвършенствани инструменти за непрекъснато наблюдение на сърдечния ритъм и ранно откриване на риска.

Управление на кръвното налягане

През октомври потребителите в Европа, включително и в България, ще имат достъп до Huawei Watch D2 и в нов модерен син цвят, освен класическите черно и бяло. Подобрена функция за наблюдение на кръвното налягане ще бъде достъпна както за него, така и за черната и бялата версия, чрез безплатна OTA актуализация. Актуализацията позволява осцилометрични измервания на кръвното налягане, използвайки ултра тънката механична въздушна възглавница на часовника и подобрената система TruSense™, използвайки същата методология като в клинични условия. Потребителите получават достъп до планирани измервания, проследяване през целия ден и автоматично нощно наблюдение, което работи, без да нарушава моделите на сън. Функцията поддържа проследяване на циркадните ритми, идентифициране на сутрешни пикове и генериране на професионални отчети.

Подобрена екосистема за управление на здравето

Актуализацията допълнително подобрява функцията Health Glance, която вече предлага оценка на здравето с едно докосване, обхващаща разширен набор от 13 здравни показателя. Това предоставя на потребителите по-цялостен преглед на здравето, позволявайки по-ранно откриване на потенциални нередности чрез удобни и бързи проверки.

Освен това, функцията Health Community в приложението HUAWEI Health получава разширена функционалност. Потребителите вече могат да споделят здравни данни, включително новите анализи за кръвно налягане и аритмия, наред със съществуващите здравни показатели с членове на семейството. Това допълва възможностите на платформата за дистанционни грижи и улеснява работата на системи за подкрепа на семейното здраве.

(1) Този смартчасовник не е медицинско устройство. Измерванията и предложенията са само за справка и не трябва да се използват като основа за медицински изследвания, диагностика или лечение.