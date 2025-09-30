Цената на златото достигна нов рекорд на фона на риска от бюджетен блокаж в САЩ

Цената на златото достигна нов рекорд в сутрешната търговия, като се покачи до малко над 3867 долара за тройунция (приблизително 31,1 грама). Това е най-високата стойност на благородния метал досега, предаде ДПА.

През 2025 г. златото е поскъпнало с около 47 на сто – най-голямото годишно повишение от 1979 г. насам. За сравнение, цената на биткойн се е увеличила с малко над 20 на сто от края на 2024 г., а водещият индекс на германската фондова борса DAX е нараснал с около 19 на сто от началото на годината.

През последните три години цената на златото се е повишила със 133 на сто. Геополитическите рискове, включително войната в Украйна, и опасенията за стабилността на глобалната икономика засилиха търсенето на злато като сигурен актив.

Според анализатори ръстът в цената отразява не само несигурността около възможното спиране на работата на правителството на САЩ, но и глобалното търговско напрежение, съмненията за икономическото лидерство на САЩ и намаляването на лихвите от страна на Управлението за федерален резерв (УФР). Макар фондовите пазари също да са се повишили от април насам, тласъкът дойде главно от оптимизма около изкуствения интелект, който компенсира опасенията за растежа и инфлацията.

Възможното прекратяване на работата на американската администрация се очаква да забави и публикуването на ключови данни, включително месечния доклад за неселскостопанската заетост, насрочен за петък. Белият дом предупреди, че хиляди държавни служители могат да бъдат временно съкратени.

Златото поведе ръста в цените на металите, макар във вторник други котировки да се понижиха леко. През третото тримесечие обаче платината поскъпна с близо 18 на сто, а среброто – с 30 на сто, достигайки над десетгодишни върхове.

Сред индустриалните метали медта запази стабилност. На Лондонската метална борса фючърсите останаха на ниво от 10 418,60 долара за тон, като поскъпването за третото тримесечие е с 5 на сто. На борсата "Комекс" (Comex), подразделение на Нюйоркската стокова борса, цената се движеше около 4,9 долара за паунд, с ръст от 11,4 на сто през тримесечието.

По-рано този месец УФР намали основната лихва с 25 базисни пункта и сигнализира за още две възможни понижения до края на годината, в зависимост от развитието на инфлацията и пазара на труда. Пазарите очакват ново намаление през октомври, показват данни на "Си Ем И Фед Уоч Туул" (CME FedWatch Tool), пише БТА.