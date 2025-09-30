Ниски добиви от слънчоглед и царевица в област Разград спрямо миналата година

Прибирането на реколтата от маслодаен слънчоглед в област Разград приключва при среден добив от 1828 кг/ха, съобщиха от Министерството на земеделието и храните. Засетите площи с културата в региона през тази година са 38 500 хектара, като към края на миналата седмица са прибрани 36 700 хектара, или 95,32 процента. Средният добив е по-нисък спрямо миналата година, когато стопаните отчетоха 2147 кг/ха.

По-слаби от миналата стопанска година са и добивите от царевица. Засетите площи са 15 080 хектара, като към 27 септември са реколтирани 9690 хектара, или 64,26 процента. Средният добив е 1957 кг/ха при 2565 кг/ха през есента на 2024 г., сочат данните на Министерството.

От там уточняват, че няма регистрирани щети и загуби в резултат на неблагоприятни метеорологични условия при слънчогледа и царевицата.

С по-ниски добиви спрямо миналата година е приключила и жътвата на пшеницата и ечемика в област Разград, съобщиха още от пресцентъра на Министерството на земеделието и храните, пише БТА.