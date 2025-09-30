Mitsubishi Colt няма да има наследник

Няма да има следващоо поколение от популярния малък модел Mitsubishi Colt. Японският производител ще се фокусира повече върху SUV-ове и кросоувъри в бъдеще.

След пауза, продължила повече от 10 години, Mitsubishi Colt се завърна в европейската гама на японския производител през 2023 г. В сравнение с предишните поколения, настоящият Colt е базиран на старото, но все още предлаганото на пазара, поколение на Renault Clio и има почти идентичен дизайн с френския модел.

Субкомпактният японски автомобил в момента е най-продаваният модел на марката на европейския пазар, с около 9900 продадени бройки през последните осем месеца. Въпреки че Colt е най-продаваният модел на марката, това ще бъде последното поколение на малкия модел. Клонингът на Renault Clio ще бъде изтеглен от офертата, след като производството му приключи.