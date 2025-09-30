Догодина ЕС налага нови правила - колите сериозно се променят

От 2026 г. собствениците на автомобили в Европейския съюз ще се сблъскат с големи промени. Новите правила ще засегнат много неща - от емисиите и батериите до застраховките и системите за безопасност в колите.

Новият стандарт за емисии Евро 7 ще влезе в сила за нови модели автомобили и леки търговски превозни средства на 29 ноември 2026 г., а за всички новорегистрирани коли - през следващата година.

Емисиите на ултрафини частици от бензиновите двигатели ще се измерват по-точно от преди. Частиците от спирачките и износването на гумите ще имат свои собствени гранични стойности. Новите гуми ще отделят по-малко частици и е вероятно да издържат по-дълго.

Електрическите автомобили и plug-in хибридите също ще трябва да отговарят на строги изисквания за издръжливост на батериите. Ще бъдат въведени нови закони за батериите в електрическите автомобили и хибридите, за да се удължи техният живот.

Батерията трябва да осигурява достатъчен капацитет през целия живот на автомобила. След 5 години и 100 000 км батерията трябва да запази поне 80 процента от капацитета си. Когато автомобилът е изминал 160 000 км, капацитетът не трябва да се влошава до по-малко от 72 процента от нова батерия. Производителите трябва да документират и докажат, че батериите и задвижващите системи поддържат своята производителност с течение на времето.

От 1 януари 2026 г. всички нови автомобили трябва да бъдат оборудвани със системата за спешни повиквания eCall от следващо поколение, която може автоматично да алармира службите за спешна помощ в случай на произшествие. Без тази система автомобилът няма да бъде одобрен, а от 2027 г. никой нов автомобил не може да бъде регистриран без нея.

Компаниите, управляващи по-леки камиони между 2,5 и 3,5 тона, са изправени пред нови изисквания за интелигентни тахографи. От 1 юли 2026 г. те ще записват времената за шофиране и почивка, преминаванията на границите и опитите за манипулация.