Японското промишлено производство спада с 1,2 на сто през август

Промишленото производство в Япония е спаднало с 1,2 на сто през август спрямо предходния месец, показват предварителни данни на Министерството на икономиката, търговията и индустрията, цитирани от Киодо. Това е втори пореден месечен спад и се дължи основно на по-слабото търсене на персонални компютри.

Сезонно изгладеният индекс на производството във фабриките и мините е бил 100,9 пункта при база 100 от 2020 г. През юли производството е било също надолу с 1,2 на сто, но тогава коригираната стойност беше малко по-висока от първоначално отчетената.

Министерството запази основната си оценка от предходния месец, когато отчете, че промишленото производство "варира колебливо".

От общо 15 наблюдавани индустриални сектора, 12 са отчели спад на производството, включително при изработването на метални изделия и при неорганични и органични химикали. Особено рязко понижение се наблюдава при производството на електрическо и комуникационно оборудване –5,7 на сто през август на месечна база, най-вече заради спад в поръчките на персонални компютри.

В същото време производството на автомобили се е увеличило с 2,5 на сто, подкрепено от силното търсене на международните пазари, включително в САЩ. Ръст е отчетен и при транспортното оборудване, както и при производството на електронни компоненти и устройства.

Представител на министерството отбеляза, че все още е трудно да се прецени какви ще са ефектите от повишените американски мита върху вноса на японското промишлено производство.

Очакванията на производителите са производството да се възстанови през септември с ръст от 4,1 на сто, последван от по-умерен растеж през октомври – 1,2 на сто.

През август индексът на промишлените доставки се е увеличил с 0,5 на сто до 99,8 пункта, а този на запасите е намалял с 1 на сто до 99,1 пункта, пише БТА.