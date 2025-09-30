Жечо Станков: Приоритет при ремонта в „Дружба“ 2 ще бъдат детските градини и училищата

Министърът на енергетиката Жечо Станков съобщи, че вчера е уточнено с изпълнителния директор на "Топлофикация София" обявените от дружеството ремонтни дейности в София да започнат с приоритет в училищата и детските градини.

Видяхте колегите от Столична община, които решиха да правят своите текущи ремонти именно в началото на отоплителния сезон, отбеляза Станков, добавяйки, че от Министерството на енергетиката упражняват съвместно с Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) непрекъснат контрол на всяко едно действие там. Вчерашният ден беше изключително важен, защото уточнихме с изпълнителния директор на "Топлофикация София", че на първо място трябва да се интервенира в училищата и в детските градини, да се подсигури учебният процес, защото представете си, ако нямат готовност тези заведения за учебния процес в отоплителния сезон каква допълнителна тежест би предизвикало това за всяко едно младо семейство, ако някой трябва да остане вкъщи, за да гледа децата, каза министър Станков, цитиран от БТА.

Станков каза още, че има уверението, че първоначално обявеното, че един от големите квартали на София ("Дружба" 2) ще остане без топлоподаване 90 дни, няма да е така. Министърът обясни, че е изискал това да се случва в диапазон между три, седем, максимум до 10 дни, като да се постави спирателна арматура по отделните клонове, за да може да се гарантира, че когато се спре топлоподаването на един блок за подмяната на инсталацията, това няма да засяга останалите 119 блока, които са пряко присъединени също към мрежата.

Без да искам да политиканствам, защото много често тази тема бива експлоатирана по друга насоченост - от една страна "Топлофикация" не извършва навреме своите ремонти, от друга страна не плаща навреме своя газ, което влияе върху финансовото състояние на "Булгаргаз", посочи още Станков. По отношение на финансовото състояние на "Булгаргаз" той отбеляза, че то се влияе сериозно и от договора, подписан с "Боташ", като министърът добави, че предоговарянето на този договор е от изключително голямо значение за гарантиране на финансовата стабилност на българската енергетика.

В изказването си министър Жечо Станков отбеляза работата по основни енергийни проекти у нас. Той посочи също, че доминиращата роля на България в областта на енергетиката в региона на Югоизточна Европа се дължи основно на проектите, които се изпълняваха през изминалите години, на инвестициите в газопреносната и електропреносната мрежа, както и на перспективите, които се залагат в бъдеще.

Енергийният микс, който има българската държава, е уникален по рода си, заради това сме и основен фактор в региона на Югоизточна Европа, но това, че сме били, сме износител на енергия, не означава, че това е даденост, каза Станков и добави, че ако днес не мислим за нови мощности, за нови инвестиции, този път няма да бъде изпълнен с безпроблемност.

Министърът отбеляза, че в първите дни на това правителство беше приета политическа програма, която постави на първо място проектите в сектор "Енергетика", които по думите му ще гарантират сигурността на доставките на страната и ще затвърдят ролята на България в региона. Сред тях Станков посочи работата по изграждане на 7 и 8 блок в АЕЦ "Козлодуй", които ще бъдат с технология АР1000 на "Уестингхаус", работата по реконструкция и изграждане на нови ПАВЕЦ, визията за развитие на технологията на малките модулни реактори.

Министър Станков съобщи още, че до края на ноември ще започнем нов сондаж в дълбоко Черно море, който по думите му дава оптимизма, че ще бъде успешен и ще даде възможност българската държава да се възползва от до 30 процента допълнителни приходи.