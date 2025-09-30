В Германия броят на безработните е намалял със 70 000 души за този месец

Броят на безработните в Германия е намалял със 70 000 души в сравнение с август до 2,955 милиона през септември благодарение на лек сезонен подем. Това е със 148 000 безработни повече, отколкото преди една година, съобщи Федералната агенция по труда, цитирана от БТА.

При сезонно изгладени данни броят на безработните се е увеличил с 14 000 души спрямо предходния месец. Равнището на безработица е спаднало с 0,1 пункта до 6,3 на сто. В сравнение със същия месец на 2024 г. показателят е с 0,3 пункта по-висок. Статистиката за септември се основава на данни, налични до 11 септември.

"Безработицата и непълната заетост намаляват през септември само по сезонни причини. Пазарът на труда продължава да не разполага с необходимия импулс за по-силно възстановяване", заяви председателят на агенцията Андреа Налес.

Според институцията безработицата обикновено леко намалява през септември, когато приключва лятната ваканция и много млади хора започват стажове. Агенцията отбелязва и първи положителни признаци след дълъг период на слабо развитие на пазара на труда.

Търсенето на работна ръка е продължило да намалява и през септември. Регистрирани са 630 000 свободни работни места, което е със 66 000 по-малко спрямо година по-рано.

Работата на непълно работно време е останала стабилна. По данни за периода от 1 до 24 септември 36 000 души са били регистрирани за циклична заетост на непълно работно време. Според предварителни екстраполирани данни през юли 2025 г. на 199 000 заети лица е било изплатено обезщетение за съкратено работно време – с 4 000 по-малко от предходния месец, но с 5 000 повече спрямо юли 2024 г.