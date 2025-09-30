ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Военни участват в международно учение в Румъния

Пилотите на "Луфтханза" готови за стачни действия

Пътниците на германската авиокомпания "Луфтханза" (Lufthansa) трябва да се подготвят за възможни стачки на пилотите през следващите седмици. При проведено гласуване мнозинство от членовете на профсъюза "Ферайнигунг Кокпит" (Vereinigung Cockpit, VC) подкрепи стачни действия, съобщи говорителка на организацията, цитирана от ДПА.

Все още не е определена конкретна дата за стачката. Преговорният комитет на профсъюза ще вземе решение за следващите стъпки. В миналото при мащабни стачки "Луфтханза" е отменяла почти всички дневни полети.

Според синдиката в гласуването са участвали 90 процента от пилотите на "Луфтханза" и 95 процента от пилотите на "Луфтханза Карго" (Lufthansa Cargo). За стачни действия са се обявили съответно 88 и 96 процента от участниците. За да бъде валидно гласуването, най-малко 70 процента от засегнатите членове трябваше да подкрепят вота. Последният път, когато пилотите стачкуваха, беше през 2022 г., припомня БТА.

Спорът е свързан с пенсионните схеми на около 4800 пилоти. Профсъюзът започна преговорите с искане за утрояване на вноската на работодателя, но в хода на седем кръга от преговори намали претенциите си. Въпреки това не е постигнато споразумение.

