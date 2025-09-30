Министър Петкова: Членството ни в Еврозоната открива нови хоризонти пред енергетиката ни

Пред българската енергетика се откриват нови хоризонти с членството на България в еврозоната от 1 януари 2026 г., каза министърът на финансите Теменужка Петкова на националната конференция "Компас 2025", посветена на големите проекти в българската енергетика. Форумът се организира от Института за стратегии и анализи. Това предаде БТА.

Петкова добави, че това са хоризонти не само за енергетиката, а за страната, за икономиката ни като цяло. Тя посочи, че членството ни в еврозоната е един безспорен успех, успех за всички нас и това на практика означава, че България ще има икономическа стабилност, ценова стабилност, възможност за много по-лесен достъп до европейските пазари, по-лесен достъп до кредитиране. Всичко това, което предстои по отношение на еврозоната, съм сигурна, че ще има положителен ефект върху българската икономика и в частност българската енергетика, каза Петкова.

Министър Петкова заяви, че всеки един лев, инвестиран в българската енергетика, е инвестиция в нашата национална сигурност и в икономическия просперитет и растеж, отбелязвайки, че става дума за големи инвестиционни проекти, които ще генерират работни места, растеж, доходи.

Петкова отбеляза разбирането на правителството за важността на инвестициите в енергетиката и за това, че държавата трябва да стои зад тях. Припомняйки увеличаването наскоро от правителството на капитала на Българския енергиен холдинг (БЕХ), тя добави, че това е нещо, което смятат за правилно като подход. Нашето мнение е, че всеки един лев, който инвестираме в БЕХ, е инвестиция в икономически растеж. Всички тези проекти се нуждаят от инвестицията на държавата, като за сметка на това очакваме от БЕХ да увеличи приходите си, да реализира печалби от тези инвестиции, да плаща повече данъци в бюджета и по-голям дивидент за държавата, каза Петкова. По думите й с това увеличаване на капитала от страна на държавата в БЕХ, е даден много ясен знак от правителството, че твърдо стои зад българската енергетика и зад инвестициите, които трябва да бъдат направени.