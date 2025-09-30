Спа с гледка към върховете - Мальовица вече има модерен уелнес център

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Хотел „Алпинист" в Мальовица вече посреща своите гости и посетители с нов, модерен уелнес център, който съчетава пълноценен релакс, възстановяване и хармония в сърцето на планината.

Зоната е проектирана с внимание към всеки детайл и предлага модерни съоръжения, вплетени в уникалната атмосфера на Рила. В уелнес центъра гостите ще открият - топъл басейн и джакузи за отпускане след активен ден, парна и арома парна баня за детоксикация и свежест, класическа и инфраред сауна за възстановяване и баланс, солна терапия за укрепване на здравето и имунната система, атракционен душ – освежаващо приключение за сетивата, зона за релакс с топли фотьойли.

С откриването на зоната искаме да предложим на нашите гости не просто място за почивка, а пълноценно преживяване, което обединява красотата на природата и силата на модерния уелнес, коментират от хотел „Алпинист".

Центърът вече е достъпен както за настанените в хотела, така и за външни посетители, които търсят спокойствие и ново измерение на релаксацията в планината.

Хотел „Алпинист" е изцяло реновиран курортен комплекс, разположен на Меча поляна в Рила – на мястото на емблематичната Централна планинска школа. Комплексът разполага с 9 едноспални апартамента и 6 фамилни стаи, съчетаващи уют и модерни удобства.

Сред акцентите в хотела е и Музеят на алпинизма, който проследява историята на българския алпинизъм чрез снимки, артефакти, оборудване и вещи на известни български алпинисти като Христо Проданов.

„Алпинист" предлага още конферентни зали и спортна зала, подходящи за фирмени събития, тиймбилдинги, обучения, срещи и лични поводи.

Природата и историята са сред ключовите елементи, които правят комплекса специален – сградата на старата планинска школа, музеят, автентичното усещане за Мальовица. Новият уелнес център е част от стратегията курортът да се развива устойчиво и да предлага пълноценен туристически продукт през всички сезони – с комбинация от зимни спортове, летни атракции и релакс сред природата.