ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Преговорите между "Ботев" (Пд) и Томаш пропаднаха

Времето София 14° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21398555 www.24chasa.bg

"Mеждународна организация по миграция мисия за България" обявява публична покана за избор на изпълнител advertorial icon

1228

С предмет: „Осигуряване на превод ” по проект BG65AMPR001-2.001-0016 "Повишаване на информираността и толерантността на обществото и подкрепа за интеграция" договор №812108 - 60/10.09.2024г., проект BG65AMPR001-2.001-0009 „Информация и подкрепа за доброволно връщане и реинтеграция“ договор №812108-63/10.09.2024г., финансирани по Програмата на Република България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2021 – 2027 г. и процедура BG65ISPR001-3.004-0001 „Повишаване на осведомеността за рискове от трафик на хора и подкрепа за жертви на трафик“ договор №812108-75/ 30.10.2024г., финансиран от Програмата на Република България по фонд „Вътрешна сигурност“ 2021-2027г.

Документацията за участие в процедурата е достъпна на:

Разглеждането на офертите ще се извърши от 10 00 ч. на 17.10.2025 г. в офиса на Международна организация по миграция.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание