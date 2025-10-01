С предмет: „Осигуряване на превод ” по проект BG65AMPR001-2.001-0016 "Повишаване на информираността и толерантността на обществото и подкрепа за интеграция" договор №812108 - 60/10.09.2024г., проект BG65AMPR001-2.001-0009 „Информация и подкрепа за доброволно връщане и реинтеграция“ договор №812108-63/10.09.2024г., финансирани по Програмата на Република България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2021 – 2027 г. и процедура BG65ISPR001-3.004-0001 „Повишаване на осведомеността за рискове от трафик на хора и подкрепа за жертви на трафик“ договор №812108-75/ 30.10.2024г., финансиран от Програмата на Република България по фонд „Вътрешна сигурност“ 2021-2027г.

Документацията за участие в процедурата е достъпна на:

Интернет страницата на ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/

Интернет страницата на Международна организация по миграция в България https://bulgaria.iom.int/do-business-us-procurement

Офертите на заинтересованите лица се подават до 23 59 ч на 15.10.2025 г. чрез интернет страницата на ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/

Разглеждането на офертите ще се извърши от 10 00 ч. на 17.10.2025 г. в офиса на Международна организация по миграция.