КЕВР определи: газът през октомври с цена от 61,01 лв. за мегаватчас, с под 1 процент по-ниска от септемврийската

Цената е благоприятна за българските потребители в сравнение с индексите на международните газови борси, смятат от КЕВР

Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди за октомври цена на природния газ 61,01 лв. за мегаватчас или 31,19 евро, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена „Булгаргаз" ще продава горивото топлофикации и газоразпределителни дружества.

Според КЕВР цена от 31,19 евро/мвтч е благоприятна за битовите и стопанските потребители на природен газ, тъй като е по-ниска от месечния индекс на международните газови борси. Октомврийските фючърси на водещата газова борса TTF в Нидерландия са около 32,5 евро за мвтч.

Регулаторът утвърди цената след извършен анализ на внесените от „Булгаргаз" актуални данни. В ценовия микс е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора „България – Гърция"(IGB), по дългосрочния договор с Азербайджан. Тези количества покриват значителна част от потреблението и имат важна роля за постигане на благоприятна цена на синьото гориво. „Булгаргаз" е осигурила за октомври количества втечнен природен газ по сключени договори с търговци, след организиран търг при изисквания за минимална доставна цена и предложен начин на плащане.

В утвърдената цена на природния газ са включени: цена на природния газ на входа на газопреносните мрежи, цена за „обществена доставка", покриваща разходите на "Булгаргаз" за съхранение на количества в газохранилището в „Чирен".



