Симеон Дянков: Европа ще гледа бюджета ни за 2026 г.

Бюджетът за 2026 г. ще се гледа и извън България, защото това е първият бюджет в евро на най-новия член на еврозоната. Това заяви председателят на Фискалния съвет на България Симеон Дянков в парламентарната Подкомисия за контрол на публичните средства.

Председател на подкомисията на Комисията по бюджет и финанси е Мартин Димитров от ПП-ДБ, който откри днешното ѝ заседание. В дневния ѝ ред бяха включени две точки – „Представяне на информация за основните анализи на новия Фискален съвет, рисковете пред бюджета за 2025 г., очаквания дефицит и възможностите за подобряване на фискалната позиция" и „Разни".

Бившият финансов министър Симеон Дянков отбеляза, че това е първата му публична поява от избирането му за член на Фискалния съвет, съобщава БГНЕС.

„В този период се опитахме да бъдем полезни като публикуваме материали по фискалната тема, по темата за влизане в еврозоната, по пенсионната система и по теми, които по един или друг начин са пряко свързани с бюджетна комисия и с тази подкомисия", каза той и уточни, че публикуването на кратки анализи почти всяка седмица е нещо ново, което се прави във Фискалния съвет.

Дянков обясни, че с колегите му работят с данни за първите 7 месеца на годината, тъй като все още няма официални данни за август и за септември, като заяви, че се надява съвсем скоро правителството да ги представи.

По думите му тенденцията, която виждат от Фискалния съвет, е неблагоприятна за изпълнението на бюджета за 2025 г.

„Бюджет 2026 ще се гледа и извън България, защото това е първият бюджет в евро. Една голяма част от хората, които преди не са гледали бюджета на България, ще гледат бюджета, защото им е интересно какъв е този нов член на еврозоната", подчерта Дянков и добави, че в Европа бюджетите и фискалната политика не са много добри, така че към нас ще има и външни погледи.

По думите му в последните близо 4 години в България, заради по-нестабилната политическа ситуация, се наложи постепенно, настъпателно да се навлезе в една нова норма – вместо да се гледа балансиран бюджет, да се гледа бюджет от дефицит с 3% като нещо нормално. Според бившия финансов министър обаче това не е нормално и подчерта, че законът ясно казва, че бюджетът трябва да е с дефицит 3%.