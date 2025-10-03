ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Volkswagen връща още един емблематичен модел

Георги Луканов

Volkswagen ID.Every1 Concept. Снимка: Volkswagen

Volkswagen ще възроди малкия градски Lupo, като най-евтиният електрически представител на марката. Премиерата е планирана за 2027 г., а началната му цена в Европа няма да надвишава 20 хиляди евро.

В началото на март немският производител представи концептуалния хечбек ID. Every1, на базата на който ще бъде създаден нов изцяло електрически модел на марката. Според плана на производителя, той ще заеме мястото на базовия електромобил.

Първоначално се предполагаше, че производственият модел ще се продава под името Volkswagen ID.1. Германците обаче са решили да се откажат от тази абриеватура и ще дават разпознаваеми имена на новите си модели. Така че вече е известно, че производствената версия, създадена на базата на концепцията ID.2, ще се нарича ID.Polo.

Концептът е оборудван с един електродвигател, разположен на предната ос, чиято мощност е 95 конски сили. Известно е, че максималната скорост е електронно ограничена до около 130 км/ч. Няма официална информация за капацитета на батерията, но се смята, че пробегът с едно зареждане ще е около 250 км.

VW Lupo беше триврат хечбек, който се произвеждаше между 1995 и 2005 година. Духовният наследник на този модел беше "малкият" Volkswagen up!, който беше на производствената линия от 2011 до 2023 година.

Volkswagen ID.Every1 Concept. Снимка: Volkswagen
