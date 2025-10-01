Ремонтират стотина коли на Porsche и Lamborghini поради производствена грешка

Теч на гориво е открит в кросоувъри на Porsche, Lamborghini и Audi. Общо 107, са модели на Porsche. Те включват Panamera, Panamera E-Hybrid и Cayenne, произведени между 2024 г. и сега. Изтеглянето от пазара е засегнало и 14 кросоувъра Lamborghini Urus от 2025 г. и едно Audi SQ7 от същата моделна година.

Според официални данни, опорите на горивната помпа за високо налягане на тези автомобили може да не са били достатъчно затегнати. Експертите казват, че този технически дефект може да доведе до сериозни последици, включително течове на гориво. Освен това, рискът от пожар също е много реален.

Разследването на компанията разкрива, че проблемът е възникнал в производствения процес. Поради дефектен скенер, работниците първоначално са използвали нестандартен инструмент за затягане, а последващата ръчна проверка и затягане са извършени в нарушение на разпоредбите. Отговорността за този дефект е на инженерите на Porsche, тъй като проблемът е открит на тяхната производствена линия.