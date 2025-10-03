Домашното зарядно е достатъчно за половината шофьори на електрически автомобили

Една от най-често срещаните критики към електрическите автомобили е свързана с пробега и необходимостта от чести спирания за зареждане.

Но резултатите от последното Национално проучване за зареждането през 2025 г. в Нидерландия показват, че този проблем става все по-маловажен за мнозина.

Почти половината - 48 процента от шофьорите, казват, че никога не зареждат колата си на пътя, а по-скоро всекидневно у дома или на работа, което им е достатъчно.

Проучването, проведено сред над 4500 собственици на електромобили, се счита за представително за населението на Нидерландия. Цифрите разкриват интересни модели: 79% от анкетираните имат слънчеви панели на покривите на къщите си, в сравнение с 35% от общото население, а две трети от шофьорите имат собствен гараж или алея, където могат да инсталират зарядно устройство.

Затова не е изненадващо, че по-голямата част от електрическите километри, цели 61 процента, се зареждат у дома.

Данните ясно показват, че за голяма част от шофьорите проблемът с пробега вече е решен от начина, по който използват автомобилите си. За всекидневни маршрути от няколко десетки километра, нощното зареждане у дома осигурява достатъчно енергия за следващия ден. За автомобили с по-големи батерии, като луксозни седани или модерни SUV-ове, означава, че зареждането от обществената мрежа всъщност е рядка необходимост.