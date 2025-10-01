ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Д-р Мирослав Ненков: Защо не се показват тези, кои...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21399435 www.24chasa.bg

Jaguar Land Rover възобновява производството си след мащабната кибератака

Георги Луканов

[email protected]

980
Новите тежки SUV модели отделят повече вредни емисии от нормалните коли, произведени преди 10 години. СНИМКА: LAND ROVER

Jaguar Land Rover заяви, че ще започне да възстановява производството си стъпка по стъпка през следващите дни, след като британският производител претърпя голяма кибератака.

Съобщението от JLR идва, след като британското правителство обяви, че ще гарантира на компанията заем от 2 милиарда паунда, за да помогне на цялата верига за доставки, която произвежда части за фабриките на JLR, след голяма кибератака, която накара компанията да спре цялата си работа.

Автомобилният производител има три фабрики във Великобритания, всяка от които произвежда по 1000 коли на ден. Според BBC, компанията губи най-малко 50 милиона паунда седмично след затварянето на заводите. Голяма част от 33 000 служители са били освободени от работа.

Jaguar Land Rover е уведомил доставчиците си, че е възстановил някои от компютърните си системи, включително софтуера, който управлява доставките на части от доставчици по целия свят, както и финансовата система, която управлява продажбите на автомобили. Постигнат е напредък и в капацитета за обработка на поръчки за колите.

Новите тежки SUV модели отделят повече вредни емисии от нормалните коли, произведени преди 10 години. СНИМКА: LAND ROVER
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от TREND auto

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: А кой ще ви осигури вдигането на заплатите, господа чиновници?