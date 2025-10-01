Jaguar Land Rover възобновява производството си след мащабната кибератака

Jaguar Land Rover заяви, че ще започне да възстановява производството си стъпка по стъпка през следващите дни, след като британският производител претърпя голяма кибератака.

Съобщението от JLR идва, след като британското правителство обяви, че ще гарантира на компанията заем от 2 милиарда паунда, за да помогне на цялата верига за доставки, която произвежда части за фабриките на JLR, след голяма кибератака, която накара компанията да спре цялата си работа.

Автомобилният производител има три фабрики във Великобритания, всяка от които произвежда по 1000 коли на ден. Според BBC, компанията губи най-малко 50 милиона паунда седмично след затварянето на заводите. Голяма част от 33 000 служители са били освободени от работа.

Jaguar Land Rover е уведомил доставчиците си, че е възстановил някои от компютърните си системи, включително софтуера, който управлява доставките на части от доставчици по целия свят, както и финансовата система, която управлява продажбите на автомобили. Постигнат е напредък и в капацитета за обработка на поръчки за колите.