Руското правителство забрани износа на бензин и някои видове дизелово гориво до края на 2025 г.

Руското правителство наложи ограничения върху износа на бензин и дизелово гориво до края на тази година. Забраната за експорта на бензин е удължена за всички участници на пазара, докато тази за дизелово гориво, корабно гориво и някои видове газьол ще е в сила само за износители, които не са производители. Правителството обяви това в своя канал в "Телеграм" (Telegram), цитирано от ТАСС.

"Новото постановление удължава временната забрана за износ на бензин от страната. Тя ще бъде в сила до 31 декември 2025 г. включително и ще се прилага за всички износители, включително преките производители", съобщи правителството.

"Друго постановление налага забрана за износ на дизелово гориво, както и на корабно гориво и други видове газьол, включително закупени на борсата", уточни кабинетът.

Правителството потвърди ангажимента си да продължава да работи за поддържане на стабилността на вътрешния пазар на горива.

"Ограниченията ще влязат в сила в деня след официалното публикуване на разпореждането и ще останат в сила до 31 декември 2025 г. включително. Забраната обаче не се отнася обаче за доставки, извършвани директно от производители на тези горива", според комюникето, цитирано от БТА.

Руският вицепремиер Александър Новак заяви по-рано, че новите мерки ще осигурят допълнително снабдяване на пазара с петролни продукти, които понастоящем се изнасят. Вицепремиерът уточни, че забраната за износ на бензин няма да се прилага за доставки на горива по междуправителствени споразумения.

В момента забраната за износ на бензин е в сила до 30 септември за всички участници на пазара (включително рафинерии) и до 31 октомври за износители, които не са производители.