Държавата пусна сайта, на който да сравняваме цените заради еврото (Обзор, графика)

От 8 октомври глобяват търговците, които мамят при сметките в новата валута

Стартира сайтът kolkostruva.bg, който ще следи цените на 101 вида продукта всеки ден. Той е създаден от Комисията за защита на потребителите (КЗП) като мярка за борба със спекулата в процеса по въвеждане на еврото у нас.

Търговците трябва да подават информация за актуални цени на всички предлагани от тях стоки ежедневно на сайтовете си до 7 часа, а след това и към КЗП. Продуктите включват голямата потребителска кошница, т.е. стоки от първа необходимост.

На този етап само две търговски вериги са се включили

- “Билла” и “Лидл”. Според Закона за въвеждане на еврото всички големи търговци с оборот за предходната финансова година над 10 млн. лв. са длъжни да подават информация. Те са 256 на брой.

Идеята на сайта реално е да се следи динамиката на цените на храните - в левове и в евро, за да се ориентират потребителите дали стоките поскъпват след въвеждането на новата валута. Това ще стане официално от 1 януари 2026 г. От 8 август в рамките на една година вече тече периодът на двойно обозначаване на цените - едновременно в левове и в евро, за да могат хората да следят за увеличения.

На сайта потребителите първо трябва да изберат населено място, след това конкретен филиал на търговска верига, тъй като цените на един и същ хранителен продукт понякога варират в зависимост от това къде се намира магазинът.

Чак след това се избира една от 13-те категории храни, за които се подава информация на сайта. Освен хранителни продукти в тях са включени и

хигиенни и козметични продукти, лекарства, безалкохолни, алкохол и цигари

(виж инфографиката).

След като кликнем върху желаната категория, се появява списък с конкретни видове продукти. Например, ако искаме да проверим цените на мляко, млечни подукти и яйца, можем да избираме между прясно мляко, кисело мляко, пакетирано или насипно сирене и кашкавал, различен размер яйца и т. н. Чак накрая се появява и списък с всички марки, предлагани от магазина. Стоките са с посочено количество или грамаж.

Проверка на “24 часа” в произволно избрани магазини - един на “Билла” и един на “Лидл”, показва например, че прясно мляко 3% на една и съща марка е с еднаква цена. Олиото също струва една и съща сума. На практика обаче наистина е много трудно да се правят такива сравнения - от една страна, е трудоемко и отнема много време, а от друга, е трудно да се намерят еднаква марка и грамаж от една и съща стока.

Списъкът със стоките е одобрен от КЗП. И макар той да е доста разнообразен в категорията хляб и зърнени храни например, зеленчуците и плодовете са доста ограничени. Лимони, портокали, банани и ябълки са единствените плодове, които се следят, а голяма част от зеленчуците всъщност са консерви. Включени са и детски храни - каши, пюрета, адаптирано мляко.

Платформата дава възможност да се проследи изменението на цената

за последните 14, 30 или 90 дни. Сравнение може да се прави и на до 3 продукта.

На сайта има и директна връзка къде можем да подадем жалба или сигнал, ако забележим нередности.

След седмица - от 8 октомври, започва налагането на ефективни санкции на търговците, които не спазват разпоредбите на Закона за въвеждане на еврото, заяви премиерът Росен Желязков по време на заседание за механизма за еврото във вторник, съобщиха от правителството.

Периодът на адаптация, при който институциите правят единствено предписания, приключва, и стартират съвместните проверки на КЗП и на НАП относно правоприлагането.

На санкции подлежат компаниите, които при липсата на икономически предпоставки необосновано покачват цените си, а към момента такива не съществуват, припомни Желязков. Глобата е от 1000 до 10 хил. лв. и до 0,5% от оборота при първо нарушение и до 1% при второ.