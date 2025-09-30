БНБ: Основният лихвен процент през октомври се понижава с 0,01 пр. п. до 1,81 на сто

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Основният лихвен процент (ОЛП) ще бъде 1,81 на сто, считано от 1 октомври, обяви Българската народна банка. ОЛП се понижава с 0,01 процентни пункта на сто спрямо септември 2025 година.

Основният лихвен процент у нас дълги години беше на нулево ниво, но в края на септември 2022 г. започна поредица от повишения. ОЛП тогава не беше повишаван от 2016 година, като през декември 2023 г. достигна връх 3,80 на сто.

Основният лихвен процент в България се прилага предимно при изчисляването на годишната лихва по задължения, пише БТА.